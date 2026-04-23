Un nuovo modo per fare segnalazioni sul depuratore di Pero

È online la nuova pagina dedicata al depuratore di Pero sul sito di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.

La scelta

L’iniziativa rientra nell’ambito del “Protocollo d’intesa” sottoscritto da Comune e CAP il 17 settembre 2025 per rafforzare il monitoraggio ambientale, la trasparenza delle operazioni e il dialogo con il territorio.

La pagina nasce per offrire ai residenti uno strumento semplice e diretto per restare aggiornati sugli interventi in corso presso l’impianto e, soprattutto, per accedere al form online con cui segnalare eventuali molestie odorigene. Le segnalazioni raccolte contribuiranno a migliorare il monitoraggio sul territorio e saranno parte di un sistema più strutturato di confronto tra Gruppo CAP, amministrazione comunale e cittadinanza.

L’attivazione di questo nuovo canale rappresenta un passaggio importante nel percorso condiviso avviato nei mesi scorsi, che punta a coniugare interventi tecnici sull’impianto, controllo delle emissioni odorigene, della qualità dell’aria e maggiore informazione verso i

cittadini. Tra le misure previste rientrano anche report periodici sulle segnalazioni, momenti di confronto con il Comune, visite e iniziative informative rivolte al territorio.

Nelle scorse settimane Gruppo CAP ha inoltre comunicato l’avvio del nuovo sistema di trattamento aria nella sezione di sedimentazione primaria, collaudato lo scorso 30 marzo, con tecnologia a carboni attivi e un’efficienza di abbattimento superiore al 95%.