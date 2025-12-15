Un nuovo hub ferroviario per la provincia

Un giorno importante per la rete dei trasporti pubblici locali milanesi . Oggi lunedì 15 dicembre 2025 inaugurata la nuova linea ferroviaria s19 che collega la stazione di Albairate– Vermezzo con Zelo a Milano Rogoredo, servendo il sud-ovest milanese (Gaggiano, Trezzano, Corsico, ecc.) con una frequenza di due treni all’ora per direzione, trasformandosi in una “metropolitana leggera” che offre collegamenti diretti e più rapidi verso il sud di Milano, sostituendo di fatto il capolinea di Porta Genova per la linea Milano-Mortara.

Per una mobilità più sostenibile

Rappresenta una grande opportunità di crescita sostenibile per i comuni coinvolti, collegandoli direttamente a Milano Sud.

“Abbiamo inaugurato la nuova linea S19, un passo concreto e molto atteso per il territorio della cintura sud e sud-ovest milanese, che significa più frequenze, collegamenti più efficienti e un servizio ferroviario finalmente all’altezza delle esigenze di chi si muove ogni giorno” ha precisato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente

“Un giorno importante per tutto il territorio – ha affermato il sindaco di Albairate Flavio Crivellin – Alla stazione ferroviaria di Albairate-Vermezzo abbiamo inaugurato la nuova linea S19 – Oggi, lunedì 15 dicembre è entrata ufficialmente in servizio la nuova linea S19 offrendo ai pendolai un servizio più efficace e diretto verso il capoluogo lombardo – prosegue – In combinazione con le altre linea ci sarà un treno ogni 15 minuti . Un nuovo collegamento strategico per il territorio, all’insegna della mobilità sostenibile e dei servizi ai cittadini”.

Presenti i sindaci dei territori interessati, Flavio Crivellin di Albairate, Enrico Baj Gaggiano, Omar Cirulli Gudo Visconti, Valentino Molino vicesindaco di Vermezzo con l’assessore ai Trasporti Irene Murgia, il vicesindaco di Cusago Antonino Russo. Una vera e propria metropolitana leggere sulla Cintura Sud di Milano, con la nuova linea l’offerta per i pendolari crescerà fino a cinque corse all’ora, offrendo un servizio efficiente l’infrastruttura assumerà caratteristiche affini a quelle del Passante ferroviario.

Importante creare i collegamenti con la stazione

Ora c’è un altro nodo da affrontare per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e favorire la mobilità sostenibile: creare una rete sinergica con il trasporto dei bus che deve essere capillare e frequente per lavorare in collegamento con quello su rotaia come ha sottolineato il vicesindaco di Vermezzo con Zelo Molino.