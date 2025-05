E’ in arrivo una grande comodità per i cittadini di Turbigo: nella giornata di oggi in piazza Martiri delle Foibe, accanto alla casetta dell’acqua, sarà installato un distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata della plastica e dei rifiuti organici (umido).

Un nuovo distributore di sacchetti per la raccolta differenziata

Attivo a partire da lunedì 2 giugno, il distributore permetterà ai privati cittadini (utenze domestiche) e alle utenze non domestiche di approvvigionarsi dei sacchi in qualunque momento della giornata e a qualsiasi ora, essendo, appunto, il distributore installato su suolo pubblico.

I sacchi potranno essere ritirati gratuitamente utilizzando la tessera sanitaria (CNS) o la Carta di Identità Elettronica della persona a cui è intestata la Tassa Rifiuti (solo se in regola con i pagamenti): la procedura da seguire è semplice e viene indicata sul monitor del distributore. Quest’ultimo eroga un massimo di 1 rotolo al mese per tipologia: ciò significa che ogni mese ciascuna utenza potrà ritirare non più di un rotolo di sacchi gialli (10 sacchi a rotolo) e non più di un rotolo di sacchi in mater-bi (50 sacchi a rotolo).

Le dotazioni per ogni utenza

Ecco le dotazioni annuali assegnate:

Per le utenze domestiche composte 2 persone: 50 sacchi gialli e 50 in mater-bi;

Per le utenze domestiche composte 3 persone: 50 sacchi gialli e 100 in mater-bi;

Per utenze non stabilmente attive: 50 sacchi gialli e 50 in mater -bi;

Per utenze che effettuano il compostaggio domestico: 50 sacchi gialli.

Per utenze non domestiche: 50 sacchi gialli

Si ricorda che chiunque necessiti di informazioni e chiarimenti può contattare il Numero Verde (800-19.63.63), o consultare il sito www.aemmelineaambiente.it, nella sezione dedicata al Comune di Turbigo.