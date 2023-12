Un nuovo direttore per il Pronto soccorso e la medicina d'urgenza dell'Asst Rhodense

Ha preso servizio il 1 dicembre 2023, presso l’ASST Rhodense, il Dr. Marco Strozzi, in qualità di Direttore di Struttura Complessa “Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza” dell’Azienda.

Un nuovo direttore per il Pronto soccorso all'Asst Rhodense

Classe 1963, il Dr. Strozzi ha esperienza ventennale in Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso. Laureatosi nel 1989 e specializzatosi prima in Allergologia e Immunologia Clinica e successivamente in Farmacologia, il Dr. Strozzi ha prestato servizio dall’anno 1992 presso l’Ospedale di Niguarda e, in particolare, dall’anno dal 2006 al 2023 ha svolto attività come Dirigente medico nella disciplina di Medicina di Emergenza e Urgenza, presso la SC di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda, occupandosi di attività clinica di diagnosi e cura di pazienti afferenti al Pronto Soccorso o degenti nel reparto di Medicina d’Urgenza, utilizzando quali tecniche diagnostiche e terapeutiche l’ecografia d’urgenza e la ventilazione non invasiva, oltre che attività clinica presso ambulatorio multidisciplinare della Sincope Unit, di consulenza, di formazione intra ed extradivisionale e di ricerca con riferimento al paziente con perdita di coscienza transitoria.

Le specializzazioni del medico

Dall’anno 2020, sempre presso l’ASST Niguarda, ha ricoperto l’incarico di alta specializzazione “Sincope Unit in Pronto Soccorso”, ricoprendo anche il ruolo di medico iperbarista presso il Centro di Medicina Iperbarica. Oltre all’attività clinica, il nuovo Direttore della SC “Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza” dell’ASST Rhodense vanta esperienza in attività di formazione per gli studenti della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università degli Studi di Milano e della Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza e Urgenza dell’Università di Milano Bicocca. E’ inoltre autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali ed ha partecipato in qualità di relatore e uditore a numerosi congressi e a eventi formativi.

La Direzione Strategica dell’ASST Rhodense augura al Dr. Strozzi buon lavoro.