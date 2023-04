La frazione di Corbetta Cerello-Battuello sarà presto ancor più cardioprotetta. È stato installato nella giornata di giovedì 13 aprile all’esterno della farmacia di piazza San Vincenzo un nuovo defibrillatore elettronico. Ad acquistarlo è stato il comitato della frazione corbettese che ha deciso di investire così per la comunità i soldi ricevuti dal contributo del bando comunale per associazioni e comitati cittadini.

Un nuovo defibrillatore per Cerello-Battuello

L’Amministrazione comunale infatti, come ogni anno, ha messo a disposizione con un bando dei fondi per le realtà associative del territorio al quale il comitato di Cerello-Battuello ha partecipato ottenendo 2mila euro. Una somma reinvestita in toto per la comunità, come spiegato dal presidente del comitato Federico Selmo.

«Noi ci siamo costituiti lo scorso anno e sin da subito ci siamo messi a disposizione della nostra comunità - racconta Selmo - Quando è stato pubblicato il bando lo scorso anno abbiamo deciso di partecipare perché ci sembrava una bella occasione. Una volta ricevuto i soldi abbiamo così deciso di investirli per comprare un defibrillatore».

Come sottolineato dallo stesso Selmo infatti, nella frazione corbettese si trova già un defibrillatore ma è all’interno dell’oratorio. Questo invece verrà, come detto, messo a disposizione della città h24.

«Per questo devo ringraziare veramente tanto il dottor Davide Milani, titolare della farmacia che ha messo a disposizione il muro della farmacia per l’installazione del Dae e addirittura ha deciso di sobbarcarsi i costi per il posizionamento della cassetta che ospiterà il defibrillatore - prosegue Selmo - Ora una volta installato vorremmo organizzare una piccola cerimonia di inaugurazione nel corso delle prossime settimane invitando ovviamente l’Amministrazione comunale e il sindaco Marco Ballarini per tagliare il nastro di questo dispositivo».

Prevista una cerimonia di inaugurazione

Il defibrillatore è anche un modello di tipo pediatrico e quindi potrà essere utilizzabile in caso di necessità sui minori. Inoltre i costi di manutenzione verranno divisi tra il comitato e la farmacia nel corso dei prossimi anni. Sarà dunque a breve a disposizione di tutta la comunità di Cerello-Battuello, ma il comitato guarda già al futuro e pensa a come rendere ancor più utile questa novità.