Inaugurata questa mattina, 12 aprile 2025, in via Magellano a Cerro Maggiore una nuova postazione di defibrillazione pubblica, interamente finanziata con la raccolta del 5x1000 dall'associazione 60milavitedasalvare.

Un nuovo defibrillatore a disposizione dei cittadini di Cerro Maggiore

Presente il sindaco Nuccia Berra e una rappresentanza dei residenti. Nei giorni scorsi sempre a Cerro Maggiore, in via Oberdan, è stata allestita da 60milavitedasalvare un'altra postazione DAE con il contributo della famiglia di Luciano Cuoghi, cerrese scomparso lo scorso anno in conseguenza di un arresto cardiaco.