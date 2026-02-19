Una nuova occasione per diventare volontario della relazione: l’associazione Avo Magenta ODV ha organizzato un nuovo corso di formazione gratuito per aspiranti volontari che si terrà a Magenta sabato 7 e sabato 21 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e mercoledì 25 marzo dalle 18.30 alle 20.30.

Un nuovo corso di formazione per diventare volontari

Un corso ripensato negli orari per invitare anche chi lavora a pensare di donare il proprio tempo e il proprio cuore a chi si trova in situazioni di fragilità.

Avo Magenta ODV è un’associazione che nel 2026 festeggia 25 anni di attività, e ha contribuito nel tempo all’umanizzazione dei reparti dell’Ospedale G. Fornaroli e successivamente ha messo la competenza relazionale dei propri volontari a disposizione degli ospiti delle RSA del territorio, “Don Cuni” di Magenta, “Il Gelso” di Vittuone, “Sandro Pertini” di Arluno e della Casa Famiglia di Arconate.

Il servizio a domicilio

Da 5 anni Avo Magenta ha attivato anche un servizio domiciliare “Al Tuo Fianco” per fornire ascolto, compagnia e supporto alle persone fragili e ai loro caregiver in collaborazione con l’ufficio dei Servizi alla Persona. Il servizio è disponibile nei comuni di Mesero, Arconate e Magenta.

Per iscriversi al corso di formazione è necessario contattare la Segreteria di Avo Magenta ODV ai seguenti recapiti:

Telefono 335 6913776

E-mail avomagenta@alice.it

Profilo e Pagina Facebook Avo Magenta e Instagram magentaavo