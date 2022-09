Un nuovo comandante per la Compagnia dei Carabinieri di Rho

Il sindaco Andrea Orlandi ha dato il suo benvenuto a nome dell’intera città di Rho al maggiore Daniela Nuzzo, che assume il comando della Compagnia dei carabinieri di Rho dopo il saluto del capitano Giuliano Carulli.

Un nuovo comandante per Rho

Il maggiore Nuzzo arriva dal Ros, Raggruppamento operativo speciale, di Roma. Per i prossimi sei mesi sarà impegnata nella capitale per un corso di aggiornamento alla Scuola ufficiali dell’Arma. In sua assenza a coordinare la Compagnia di via Pertini sarà il capitano Santoro, comandante del Nor, Nucleo operativo radiomobile.

Il sindaco Orlandi ha accolto il maggiore Nuzzo augurandole buon lavoro e ricordando la costante collaborazione dell’Arma con il Comune per il bene e la sicurezza di tutti i rhodensi.

Nella foto il maggiore Daniela Nuzzo con il sindaco Andrea Orlandi