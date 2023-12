Un nuovo bosco urbano a Vittuone grazie al progetto SuperB

Un nuovo bosco urbano crescerà a Vittuone grazie al progetto SuperB proposto dal Parco Nord Milano volto a a incrementare il capitale arboreo cittadino.

Un nuovo bosco in città a Vittuone grazie a SuperB

Cresce il capitale arboreo naturale del territorio di Vittuone. Il Comune ha approvato l’accordo di attuazione del progetto SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest related biodiversity and ecosystem services), proposto dal Parco Nord Milano, destinatario del finanziamento della Commissione europea (Horizon 2020), nell’ambito del progetto Forestami.

Il progetto SUPERB ha una durata di quattro anni, è coordinato dallo European Forest Institute e riunisce enti europei, tra istituti di ricerca e università, oltre a partner rappresentativi di agenzie governative, organizzazioni non governative e associazioni impegnate nella gestione e nella tutela della biodiversità di vari ecosistemi, con particolare focus su quello forestale.

Un maxi progetto per le aree urbane

Il progetto SUPERB interessa 12 macroaree situate in 13 Paesi europei, tra cui la Pianura Padana, dove è prevista la piantagione di 10 ettari di boschi in ambito urbano e peri-urbano con l’obiettivo di individuare le migliori tecniche di realizzazione e le più valide soluzioni di gestione, oltre che di innescare un meccanismo di estensione della pratica di forestazione urbana a livello regionale, nazionale e comunitario.

L’area individuata, a seguito degli incontri tenutisi tra l’Amministrazione comunale, i tecnici comunali e i responsabili del progetto SUPERB, è il bosco urbano che si trova a sud del territorio comunale, precisamente tra la Statale 11 e la Strada provinciale 227 diramazione.

Contrastare i cambiamenti climatici in corso

L’attività sperimentale di riforestazione a Vittuone ha diversi obiettivi, fra cui i principali sono: la valutazione di differenti densità d’impianto, in modo da determinare quale possa essere la soluzione ottimale in termini di efficienza e di qualità del risultato; la valutazione dei risultati in termini di attecchimento e sviluppo di un’ampia varietà di specie arboree e arbustive.

Da sottolineare che la scelta di impiegare varie specie arboree e arbustive deriva dal fatto che i cambiamenti climatici stanno causando notevoli difficoltà di sopravvivenza ad alcune specie tipiche del bosco di pianura ed è quindi importante individuare nuove ed efficaci soluzioni per la forestazione urbana.

Il lavoro assume una valenza scientifica importante; i risultati delle piantagioni potranno offrire indicazioni significative nella revisione della struttura dei boschi in chiave di contrasto ai cambiamenti climatici e concorreranno a definire linee guida a livello europeo per il risanamento delle foreste.

Siamo orgogliosi di essere stati scelti per questo progetto che ha un’alta valenza ambientale e scientifica.