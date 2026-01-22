Un nuovo automezzo per Auser Pero è il nuovo progetto nato dalla collaborazione fra Pulminoamico, il Comune di Pero e Auser Pero.

Un nuovo automezzo per i volontari di Auser Pero

«Una grossa opportunità per migliorare soprattutto il nostro parco macchine, che ci consentirà di svolgere tutti i nostri servizi di accompagnamento verso le strutture sociosanitarie e la consegna dei pasti a domicilio», ha dichiarato il presidente di Auser Pero, Antonio Toppi. Servizi essenziali per il territorio e strumenti importanti per un’associazione attiva al fianco delle persone più fragili da 30 anni. Molti i servizi svolti, come ad esempio gli oltre 2.000 pasti a domicilio consegnati nel 2025 o i 280 accompagnamenti verso le strutture sociosanitarie.

Giovedì 15 gennaio 2026 si è tenuta la conferenza stampa presso il Centro Greppi per presentare alla cittadinanza l’avvio di «un progetto importante di rapporto pubblico-privato» come affermato dal sindaco di Pero Antonino Abbate.

La collaborazione fra enti

«Un momento che sancisce la collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, AUSER Pero e un operatore privato (Pulminoamico®) che provvederà a raccogliere la pubblicità degli operatori economici di Pero, i quali avranno la possibilità di sostenere gli interventi sociali nel nostro territorio». Il sindaco ha concluso con l’auspicio che «tutti gli operatori economici siano convinti di partecipare a questo progetto».

A sostegno dell’iniziativa è intervenuta anche l’assessora ai Servizi Sociali Germana Rossi, che ha fortemente sostenuto l’avvio del progetto e ha ribadito: «Sono contenta dell’avvio di questo progetto, a cui tengo molto e che si prefigge di aiutare le fasce più fragili del nostro territorio». Presente anche l’assessore al Commercio Giuseppe Vatalaro: «Da parte mia non mancherà il sostegno per questo progetto per dare un segnale: questi piccoli o grandi contributi sono a vantaggio della collettività e rappresentano per noi un fiore all’occhiello».

La ricerca dei partner privati per il progetto

Come spiegato da Alberto Mistò, il referente di Pulminoamico, il progetto «si realizza mettendo insieme l’attenzione da parte del mondo privato e imprenditoriale a sostegno di quello che è il bisogno del pubblico e del mondo associazionistico. Come lo può fare un imprenditore? Andando a sottoscrivere una locazione di uno spazio sponsorizzato sul veicolo».

Ha poi presentato Claudio Pagelli, che è la persona incaricata «di incontrare, nei prossimi 2 o 3 mesi, gli imprenditori locali. Andrà a bussare alla loro porta (oppure la segretaria che lo assiste anticiperà delle telefonate cercando di fissare degli appuntamenti). Al termine dello svolgimento dell’iniziativa si terrà una bella cerimonia di consegna del mezzo con il taglio del nastro e la consegna di una targa di ringraziamento».