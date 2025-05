Un murales che ispira la comunità

Da qualche giorno gli albairatesi, ma tutti coloro che normalmente transitano in auto, hanno notato qualcosa di nuovo che attira l’attenzione dello sguardo, e incuriosisce. Urban art per sensibilizzare.

“Un grazie di cuore ad Avis Albairate e all’artista Stefano Borella per averci proposto e realizzato il bellissimo murales in via Donatori di Sangue, restituendo nuova vita e bellezza a una parete prima anonima” con queste parole il sindaco Flavio Crivellin ha voluto ringraziare l’associazione per l’opera che arricchisce l’arredo urbano del paese.

Un gesto che colora e ispira la comunità

Non solo per un discorso estetico, ma originale anche per il messaggio che vuole trasmettere e veicolare attraverso coloro che lo guardano “Anche noi di Avis salviamo vite, ma non ce la tiriamo” Un’immagine potente che ci ricorda che il vero eroismo spesso è silenzioso, ma concreto, fatto di gesti generosi e discreti, fatto di persone che fanno le cose e si sporcano le mani, per il bene di tutti.