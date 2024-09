Un monumento al ciclismo in dono alla città dall’Equipe Corbettese per i suoi 26 anni

Compie 26 anni l’Equipe Corbettese Cycling e per celebrare l’anniversario, in accordo con il Comune di Corbetta, a novembre installerà e inaugurerà «un Monumento al ciclismo sulla Statale 11 in prossimità della farmacia, che è la strada dove passa la Milano–Torino», annuncia il presidente della società sportiva Enrico Sangalli. «Sarà la statua di un corridore in acciaio di due metri e mezzo per due e sarà installata su un basamento di cemento – spiega il vice presidente Emilio Izzo – aspettiamo suggerimenti per la dedica».

La storia

L’Equipe Corbettese è nata il 22 ottobre 1998 da un gruppo di amici: «Siamo partiti con gi amatori, dai 18 anni in su, e negli anni abbiamo avuto tanti corridori anche importanti, si andava a correre in tutta Italia e spesso si vinceva – racconta Sangalli – nel 2013 e nel 2018, grazie anche alla conoscenza con Gianni Bugno, abbiamo organizzato qui a Corbetta una tappa del Giro d’Italia delle donne e nel corso di questi 26 anni abbiamo organizzato circa 250 gare, tra cui la Corbetta-Sanremo che è arrivata alla 36esima edizione».

L'impegno verso bambini e ragazzi

In seguito la decisione di partire anche con tre categorie giovanili: i giovanissimi dai 5 ai 12 anni, gli esordienti di 12 e 13 anni e gli allievi dai 14 ai 16 anni. «Ora abbiamo 90 cicloturisti amatori tesserati Acsi e circa 40 bambini e ragazzi tra i 5 e i 16 anni tesserati con la Federazione ciclistica italiana, per i quali organizziamo 5-6 gare l’anno. Abbiamo anche qualche ragazzina fino alla categoria esordienti, poi le passiamo alle società femminili, così come passiamo ad altre società gli juniores di 16-18 anni perché noi ci fermiamo alla categoria allievi – spiegano i due dirigenti – cerchiamo altri iscritti per la categoria giovanissimi, forniamo noi bici, casco e divisa. La fascia di età migliore per iniziare uno sport come il ciclismo, che richiede passione e tanto sacrificio, è quella della scuola elementare. Coi nostri esperti diamo anche preparazione psicologica-motivazionale e consigli per quanto riguarda l’alimentazione».

I campioni

Nella stagione ciclistica (da marzo a ottobre) che sta per concludersi l’Equipe Corbettese ha collezionato alcuni «risultati importanti: abbiamo un esordiente del primo anno campione provinciale su pista e su strada, un esordiente del secondo anno campione provinciale su pista e secondo classificato ai Campionati nazionali proprio nei giorni scorsi a Noto, in Sicilia, e un allievo campione provinciale su strada. Inoltre nel 2022-23 la squadra si è classificata campione provinciale nella categoria giovanissimi - raccontano i dirigenti della società – ci sono anche alcuni giovani di 23-24 anni che hanno cominciato con noi e ora corrono in alcune squadre come dilettanti, che è l’anticamera del professionismo». A ottobre, per la fine di questa stagione, «faremo una pedalata tutti assieme fino alla fattoria Pasqué di Casale Litta. Con gli allievi e alcuni esordienti partiremo in bici da Corbetta, mentre i più piccoli si aggregheranno più avanti lungo il tragitto e poi faremo un pranzo e un momento di festa anche con le famiglie», racconta Izzo.

Il consiglio direttivo

Una difficoltà lamentata dall’associazione è la mancanza a Corbetta di un posto dove allenarsi: «Siamo costretti ad andare ad Arluno sul “pistino” coi giovanissimi e sulla ciclopedonale accanto all’alta velocità con gli esordienti – spiega Enrico Sangalli – per garantire la sicurezza gli esordienti e gli allievi, che si allenano anche su strada, sono sempre seguiti da un’auto ammiraglia. Ogni categoria ha un suo direttore sportivo». Il consiglio direttivo è formato interamente da volontari: oltre a Enrico Sangalli ed Emilio Izzo ci sono Felice Genovese, consigliere e allenatore degli allievi, Claudio Ruffilli, direttore sportivo degli allievi, Cesare Colombo, direttore sportivo degli esordienti, Giancarlo Balzarotti, consigliere, Piero Cislaghi, social media manager, Stefano Morelli, consigliere, e Alessandro Vitale, direttore sportivo dei giovanissimi. Per chi volesse iscrivere i propri figli tra i 5 e i 12 anni all’Equipe Corbettese Cycling è possibile telefonare ai numeri 392.3190018 e 349.8641195 per avere informazioni.