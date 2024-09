Al via la stagione della Asd Calcio Corbetta con nuovi progetti

È ripartita la nuova stagione dell’Asd Calcio Corbetta con l’avvio del campionato e con un open day che sabato 7 settembre ha visto la partecipazione di circa 160 persone: oltre ai numerosi genitori, circa 78 bambini e ragazzi di diverse annate, tra cui una ventina di nuovi interessati, che hanno potuto cimentarsi sul campo insieme ai Mister per un’ora di allenamento di prova. L’open day, a cui è intervenuto a nome dell’Amministrazione comunale il consigliere delegato allo Sport Sergio Grittini, è stato anche l’occasione per presentare le squadre, il nuovo direttivo della società, con sette nuove persone che ricoprono diverse mansioni e che si sono aggiunte alle sette già presenti, e per fare il punto sui lavori al campo sportivo di via Della Repubblica.

Il progetto di rilancio

«Abbiamo anche presentato ai genitori il progetto attraverso il quale intendiamo rilanciare e mettere le basi per costruire una società più solida, con nuovi obiettivi concreti – interviene il nuovo responsabile operativo Domenico Sparapano – anche sulla parte tecnica abbiamo basi solide, abbiamo Mister certificati con alcune “new entry”». Attualmente la società, presieduta da Luigi Cacciapuoti, conta circa 200 ragazzini iscritti, «dai Juniores di 16, 17 e 18 anni, fino ai piccoli dell’annata 2019».

Per chi ancora volesse iscriversi «la segreteria da adesso è aperta tutti i giorni», fa sapere Sparapano. L’Asd Calcio Corbetta opera su due diverse sedi: il campo sportivo di via Della Repubblica, dove attualmente ci sono dei lavori in corso, e lo stadio comunale di via Verdi, con campo in erba, dove si allena e gioca perlopiù la prima squadra.

Campi in sintetico in arrivo

In particolare nella sede di via Della Repubblica la società si sta impegnando, anche economicamente, in una serie di migliorie:

«A breve, nei prossimi mesi, allestiremo il nuovo campo sintetico a cinque – annuncia Domenico Sparapano – poi sta terminando la crescita del prato sugli altri campi, inseriremo il sintetico nella zona della palestra e delle tribune, sono in progetto l’ampliamento dell’area tecnica e la creazione di una palestra, amplieremo l’attività e le proposte del bar anche con possibilità di feste per bambini ed eventi, oltre ad altri lavori di sistemazione alcuni già realizzati e altri ancora in corso».

Nel contesto dei lavori di miglioramento si inseriscono anche quelli che saranno finanziati dal Comune, cioè l’installazione del manto in sintetico nei campi a 7 e a 11, prevista entro il 2025.

Il servizio di trasporto per gli allenamenti

Una nuova proposta che è stata accolta in modo favorevole è anche quella del pulmino che passerà a prendere direttamente i bambini e i ragazzi che sceglieranno di aderire per accompagnarli agli allenamenti e poi riportarli a casa al termine.