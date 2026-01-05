«Un milione di euro per l’ampliamento del campo da calcio, visto che le esigenze lo chiedono».

Lo ha annunciato il sindaco di Mesero Davide Garavaglia nell’ultima seduta del Consiglio comunale, presentando gli investimenti per le opere pubbliche indicate nel bilancio previsionale per il 2026, e anche durante un recente incontro della società di calcio Vela Mesero Asd a cui il primo cittadino ha presenziato. Oltre allo stadio comunale in questo anno sono previsti anche «il completamento di tutti i lavori nelle scuole elementari e medie, compresi gli arredi delle aule, e il completamento dell’opera di restauro conservativo del santuario della Madonna Addolorata di San Bernardo. Contiamo a settembre di inaugurare questo monumento storico che è la chiesa, a cui è stato ridato splendore dopo 424 anni», ha annunciato Garavaglia.

I lavori previsti per lo stadio comunale

In particolare per quanto riguarda il campo da calcio sono previsti «l’ampliamento degli spogliatoi con altri due spogliatoi che si aggiungono a quelli esistenti, la realizzazione di una nuova tribuna, l’ammodernamento degli spazi esterni e la riqualificazione degli spazi rimanenti – spiega Il sindaco – Inoltre siamo in fase di analisi per capire se si riesce anche a fare un intervento per sistemare e fare delle migliorie nei due campetti che sono di proprietà della parrocchia».

Il commento del presidente del Vela Mesero

Soddisfatto il presidente del Vela Mesero Mauro Salmoiraghi: «Un grande ringraziamento al sindaco e all’attuale Amministrazione per il graditissimo regalo di Natale. I lavori annunciati ufficialmente di sistemazione del centro sportivo con la costruzione di nuovi spogliatoi e sistemazione della tribuna ci permetteranno di organizzare al meglio le attività di tutti i nostri tesserati e di migliorare ulteriormente il livello dei servizi forniti dalla nostra società». Attualmente Vela Mesero Asd conta, dalla prima squadra ai piccoli amici 2020, un totale di 230 atleti.

Bilancio e nuovi obiettivi per la società sportiva

A tracciare un bilancio di fine anno e gli obiettivi per la seconda parte della stagione calcistica è Andrea Negroni, ds del settore giovanile della società, che rivolgendosi ai propri iscritti e alle loro famiglie ha affermato: «Bisogna avere il coraggio e l’ambizione di crescere insieme. Il calcio è un meraviglioso sport, va fatto con grande passione e divertimento, ma soprattutto dai più piccoli ai più grandi è una scuola di vita: si sta all’interno di una squadra, ci sono delle regole, bisogna essere disciplinati. Questo a prescindere che uno diventi calciatore per professione, importante è avere dei sogni, degli obiettivi e fare il massimo insieme uniti come squadra. Quando indossiamo questa maglia, importante perché ci rappresenta, bisogna avere rispetto, essere educati dentro e fuori dal campo e bisogna essere orgogliosi di far parte di questa bellissima società che negli anni sta dimostrando di crescere sempre di più e non ci vogliamo fermare – ha sottolineato – Sembra ieri che eravamo in ritiro e parlavamo di obiettivi e di come rinforzare le varie rose per raggiungerli. Con il passare del tempo ci siamo accorti che eravamo competitivi e appunto siamo in linea con gli obiettivi che ci siamo posti. Dati alla mano 2009, 2010 e 2011 va meglio dell’anno scorso; per i 2012 è il primo anno a 11, ci vuole tempo, è un percorso ma stiamo lavorando bene. Alcuni ragazzi 2009 hanno già esordito in juniores e ne siamo fieri: non è da tutte le società far giocare sotto età i ragazzi così: i 2010 con i 2009, 2011 con i 2010, eccetera, la qualità è alta».

Negroni si sofferma poi sulla «costante crescita» della società: «Si sente parlare bene di Vela Mesero in giro, siamo orgogliosi ma il merito non è solo nostro che gestiamo il tutto ma è anche dei mister e dei ragazzi che in giro per i vari campi fanno bene. A metà anno è tempo di riflessioni, io come primo tifoso vorrei raggiungere i traguardi posti il prima possibile per essere più tranquilli e iniziare una nuova programmazione, ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare in questa stagione. Ora bisogna ricaricare le energie in questa piccola pausa perché poi c’è un ritorno da affrontare importante. Vorrei ringraziare mister e dirigenti per il lavoro che stanno facendo, tutto lo staff Vela Mesero e in particolare Simone Calcaterra responsabile scouting, Luca Toffanin responsabile organizzativo, Fabio Sala responsabile tecnico e Giulia Barreca fotografa e i genitori che continuano a credere in questo progetto».