Un mese di iniziative per l’eliminazione della violenza sulle donne

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Dalla mostra «Com’eri vestita?» agli incontri nelle scuole, dalle proiezioni cinematografiche agli spettacoli teatrali, passando per la musica, le letture e la presentazione della squadra femminile dell’Ac Legnano Women. Legnano dedica un intero mese alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, con un calendario di oltre venti iniziative che coinvolgono associazioni, istituzioni, scuole e realtà del territorio.

Un mese di iniziative contro la violenza sulle donne

Il programma, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le realtà della Rete antiviolenza Ticino Olona, la Consulta Nuovi cittadini, gli istituti scolastici, i sindacati e diverse associazioni cittadine, è cominciato a inizio novembre e si concluderà lunedì 30 novembre con la presentazione del libro «Le farfalle di Hispaniola» di Milton Fernandez.

Gli appuntamenti sono distribuiti in tutti i quartieri, coinvolgendo luoghi centrali come il Teatro Tirinnanzi, Palazzo Leone da Perego, la sala Ratti e la Famiglia Legnanese, ma anche le tre biblioteche cittadine, i centri civici di Mazzafame, Canazza e San Paolo, la Casa delle associazioni di via Venezia, l’auditorium della scuola Rodari, la Casa del Volontariato, le Gallerie Cantoni, l’Ospedale Nuovo e il Museo Fratelli Cozzi. Tre anche gli spazi all’aperto interessati dalle iniziative: via Luini, il giardino Donatori del sangue e l’area tra piazza del Popolo e via Venegoni. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo le iniziative per le quali sono previste prenotazioni o particolari modalità di accesso.

Sara Borgio, assessora con delega alle Politiche di parità e Contrasto alla violenza di genere, dichiara:

«La programmazione costruita in rete con tanti attori del territorio rappresenta il punto di forza del calendario di iniziative della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: un programma così ricco di eventi è la miglior dimostrazione della sensibilità della nostra città su questo tema. Mi piace sottolineare come tutte le proposte arrivate al Comune siano state accolte e abbiano trovato una collocazione temporale e spaziale adeguata in un novembre veramente fitto di iniziative, e per questo ringrazio l’ufficio Pari opportunità per l’ottimo lavoro svolto. Fra tutte le iniziative in programma mi limito a citare, per l’importanza educativa che rivestono, quelle che riguardano gli studenti delle nostre scuole. Queste occasioni sono importanti non soltanto perché coinvolgono i più giovani, ma perché i giovani stessi vi giocano un ruolo da protagonisti e non da semplici spettatori».

Dalle mostre al cinema, gli appuntamenti di novembre

Per tutto il mese di novembre, all’Ospedale Nuovo saranno esposti manifesti e roll up con il messaggio «No!», a cura dell’Associazione Collaboratrici Volontarie Ospedale di Legnano. L’obiettivo è sensibilizzare sulle violenze fisiche e psicologiche che le donne subiscono dentro e fuori le mura domestiche. Le donne vittime di violenza che si rivolgono al Pronto soccorso possono inoltre trovare un percorso a loro dedicato.

Sempre per tutto il mese, la mostra «Com’eri vestita?» sarà visitabile non soltanto nella biblioteca civica Augusto Marinoni di via Cavour, ma anche nelle biblioteche di Mazzafame e Spazio 27/B. L’esposizione affronta il pregiudizio secondo cui l’abbigliamento della vittima possa in qualche modo essere una causa o una giustificazione della violenza sessuale. Attraverso abiti comuni, come jeans, magliette, pigiami e vestiti da lavoro, accompagnati dalle testimonianze delle sopravvissute, la mostra intende smantellare lo stereotipo che esista un legame tra ciò che una donna indossa e la violenza subita.

Proseguono anche gli appuntamenti di «Sedie d’ascolto», iniziativa promossa da diverse associazioni cittadine. Dopo il primo incontro del 7 novembre alle Gallerie Cantoni, il progetto farà tappa sabato 14 novembre alla Casa del Volontariato di via dei Salici e sabato 21 novembre a Spazio 27/B. Sedie e sgabelli dipinti di rosso o decorati con dettagli simbolici rappresenteranno il sostegno e l’ascolto che la comunità può offrire. Sulle sedie saranno riportate parole come rispetto, libertà, ascolto e consenso tradotte in diverse lingue, che i partecipanti leggeranno nella propria lingua madre, accompagnandole con brevi riflessioni. L’iniziativa si concluderà con una lettura collettiva.

Oggi, martedì 10 novembre, alle 20, alla sala Ratti di corso Magenta, l’associazione Jasmine Aps, in collaborazione con la Consulta dei Nuovi cittadini, propone la proiezione del film «Les Portes du Ciel» di Mourad El Khaoudi. La pellicola racconta la storia di Nora, vittima di una violenza collettiva e detenuta in attesa dell’esecuzione. Quando scopre di essere incinta, la notizia coinvolge anche le altre detenute e apre un confronto con il passato, tra paura, ribellione, solidarietà e speranza. Al termine è previsto un incontro di approfondimento con il pubblico.

Sabato 14 novembre sono in programma altri due appuntamenti. Alle 10.30, allo Spazio Incontro Canazza di via Girardi, la biblista Rita Pellegrini guiderà «Tutto cominciò con uno sguardo», un incontro dal punto di vista laico sulla figura biblica di Susanna e sul tema delle donne e della violenza nella Bibbia. Alle 11.30, alle Gallerie Cantoni, sarà invece inaugurata la mostra «Un ponte di speranza», realizzata dall’Ufficio Pari opportunità del Comune insieme al liceo artistico Carlo Dell’Acqua.

Lunedì 16 novembre, alle 18.30, nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego, l’Ac Legnano Women e Fare x bene Ets presenteranno la squadra femminile con l’iniziativa «Cuore lilla, cartellino rosso alla violenza». Il progetto intende utilizzare lo sport come strumento di inclusione e cambiamento culturale, promuovendo i valori della parità di genere, del rispetto e del contrasto alle discriminazioni.

Martedì 17 novembre, alle 20.30, la biblioteca Spazio 27/B ospiterà una proiezione a sorpresa dedicata al tema della violenza sulle donne, nell’ambito dell’iniziativa «Bibliocinemino» curata dal gruppo BiblioVolontari. Nella stessa giornata, alle 19.30, alla sala Ratti, l’Istituto Carlo Dell’Acqua propone l’incontro «Dalle barriere alle opportunità: Erasmus+ per tutti», con la proiezione del film «Se domani non torno» e una riflessione sul valore della mobilità e dell’educazione come strumenti per abbattere i divari sociali e culturali e promuovere le pari opportunità. Quest’ultimo appuntamento è riservato agli studenti del corso serale dell’istituto.

Giovedì 19 novembre, alle 20.45, al centro civico San Paolo di via Pisa, Giuseppe Delmonte (presidente dell’Associazione Olga aps e orfano di femminicidio)) presenterà «Lo sguardo di chi resta», un incontro dedicato all’esperienza di un orfano di femminicidio. Attraverso il racconto personale e la proiezione di filmati si parlerà del riconoscimento precoce dei segnali di rischio, delle situazioni di potenziale pericolo e della possibilità di ricostruire una vita con il sostegno della rete sociale.

Sabato 21 novembre, dalle 15.30 alle 18, alla Casa delle associazioni di via Venezia, l’iniziativa «Trame di libertà. Scatti, difesa e il filo che ci unisce» presenterà il gruppo informale «Alveare Rosa: Le donne per le donne». Il pomeriggio prevede una mostra fotografica, brevi lezioni di autodifesa curate dal maestro Guido Colombo della palestra Team Versus Legnano e un intervento di arteterapia con la psicologa e arteterapeuta Valentina Zoccali. È previsto anche un momento di riflessione sulla giornata del 25 novembre con la psicologa e psicoterapeuta Giada Maccan e un intervento del Centro antiviolenza Filo Rosa Auser.

Alle 21, nell’auditorium della scuola Rodari di via dei Salici, l’associazione culturale I Baraban porterà in scena «Voce al silenzio. Canzoni e letture contro la violenza sulle donne», uno spettacolo che intreccia canzoni dedicate alle donne, tratte dal repertorio di Fabrizio De André, letture di testimonianze e brani di Dacia Maraini, con citazioni di Francesco De Gregori e Serena Dandini e poesie di Alda Merini.

Martedì 24 novembre, alle 20.45, la sala Ratti ospiterà «Nessun passo indietro contro la violenza», con la proiezione del film horror «Obsession» di Curry Barker, del 2025. Seguirà un dibattito con il pubblico condotto dai referenti di Cgil, Spi, dagli psicologi del Centro antiviolenza e dalla giornalista Chiara Cristilli.

Il 25 novembre gli studenti in piazza e al Teatro Tirinnanzi

La giornata del 25 novembre vedrà protagonisti gli studenti. Durante la mattinata, in via Luini, i ragazzi delle classi terze della scuola Bonvesin de la Riva esporranno manifesti, disegni e slogan realizzati dopo un percorso di riflessione sui temi della parità di genere, del rispetto, del consenso e della cittadinanza attiva. Gli elaborati saranno letti pubblicamente ai passanti e agli altri studenti.

Alle 9.30, al Teatro Tirinnanzi, gli studenti del liceo Galilei porteranno in scena «Non puoi dirmi che sogni fare», performance liberamente tratta dal libro «Libere. Il nostro NO ai matrimoni forzati» di Martina Castigliani. Cinque storie di donne, private di ogni dettaglio che possa renderle riconoscibili, saranno raccontate attraverso danza, recitazione, musica e canto. Al termine è previsto un dibattito con gli studenti, condotto dalla psicologa del Centro antiviolenza e dalla referente Cgil, con la partecipazione della coreografa dello spettacolo, la professoressa Antonella Mischis. L’accesso è riservato agli studenti delle scuole superiori.

Sempre il 25 novembre, alle 18, il Museo Fratelli Cozzi inaugurerà la quinta edizione della mostra fotografica «Donne e motori? Gioie e basta». La giovane fotografa Camilla Albertini ha ritratto donne di alta professionalità – imprenditrici, sportive, professioniste, politiche e giornaliste – accanto ad alcune delle auto della collezione del museo. Il progetto intende contrastare gli stereotipi che associano il mondo dei motori a un immaginario esclusivamente maschile e valorizzare il ruolo delle donne in professioni e attività tradizionalmente considerate maschili. Per visitare la mostra nei giorni successivi all’inaugurazione sarà necessario prenotare.

Panchina rossa, parole e teatro per chiudere il mese

Giovedì 26 novembre, alle 10.30, al giardino Donatori del sangue, si terrà «Non chiamarlo amore», iniziativa del Comitato Aree Verdi Centro Legnano. Dopo un breve intervento delle istituzioni sul significato della panchina rossa, ridipinta nei giorni precedenti come simbolo di memoria e rifiuto della violenza, gli studenti dello Ial, con la partecipazione di ragazzi degli istituti Dell’Acqua e Bernocchi, leggeranno i propri elaborati sul tema.

Sabato 28 novembre, alle 11, in piazza del Popolo, all’angolo con via Venegoni, Ci Aiutiamo Odv e Filo Rosa Auser proporranno «Dalle parole che legano alle parole che liberano». I partecipanti saranno invitati a scrivere su un filo nero parole e frasi che limitano o feriscono la libertà e, su un filo rosso, messaggi legati al rispetto, alla libertà e al contrasto della violenza. Il percorso si concluderà con la lettura della poesia «Se domani non torno» di Cristina Torre Caceres e il taglio del filo nero, mentre sul filo rosso verranno accese delle luci.

Sempre sabato 28 novembre, al centro civico Sandro Pertini di Mazzafame, la serata «Musica e parole contro il silenzio» inizierà alle 18 con il concerto di Elizaveta Martitosyan. Alle 19.30 sarà possibile cenare al Centro Pertini su prenotazione, mentre alle 21 la Compagnia dei Gelosi porterà in scena «Ferite a morte», lettura scenica dell’omonimo libro di Serena Dandini, dedicato alle vittime di femminicidio. Per partecipare è richiesta la prenotazione entro giovedì 26 novembre.

Domenica 29 novembre, al Teatrino Fontana della Casa delle associazioni di via Venezia, Chiara H. Savoia sarà protagonista dello spettacolo «Re Crin», in programma alle 17.30 e alle 21. La rappresentazione mette in dialogo una fiaba popolare, testi letterari di Giovanni Verga ed Emilia Pardo Bazán e vicende di cronaca giudiziaria contemporanea, affrontando i temi della violenza sessuale e di genere, della cultura del possesso e della colpevolizzazione della vittima. Per il linguaggio utilizzato e i materiali tratti da reali vicende giudiziarie, lo spettacolo è rivolto a un pubblico adulto. È previsto un servizio di baby parking.

Il calendario si concluderà lunedì 30 novembre, alle 21, a Villa Jucker, con la presentazione del libro «Le farfalle di Hispaniola» di Milton Fernandez (scrittore di fama internazionale e direttore artistico del Festival Internazionale della Poesia di Milano), organizzata dalla Famiglia Legnanese e dalla Fondazione Bianca Ballabio. Il volume racconta la storia delle sorelle Mirabal, torturate e uccise il 25 novembre 1960 dagli agenti dei servizi segreti della dittatura di Rafael Leónidas Trujillo nella Repubblica Dominicana. Conosciute con il nome di battaglia Las Mariposas, le farfalle, sono diventate un simbolo universale della resistenza contro l’oppressione. Nel 1999 l’Onu ha scelto proprio la data del loro assassinio per istituire la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I manifesti realizzati dagli studenti del Dell’Acqua

Come ogni anno, l’Amministrazione comunale e la Rete antiviolenza Ticino Olona hanno commissionato al liceo artistico Carlo Dell’Acqua la realizzazione di due manifesti per il 25 Novembre: uno dedicato alle iniziative di Legnano e l’altro agli appuntamenti organizzati negli altri comuni appartenenti alla Rete.

La vincitrice per il manifesto di Legnano è Rebecca Sangalli, che ha ricreato una scritta simile a uno striscione da manifestazione, con un carattere imperfetto e una frase breve e incisiva. Lo sfondo rosa richiama un colore calmo, scelto per trasmettere tranquillità, mentre il rosso delle scritte ne accentua l’impatto. Nella parola «amore» compare inoltre un cuore spezzato, a sottolineare il significato della frase.

Il manifesto della Rete antiviolenza è stato invece realizzato da Matteo Longhi, che ha raffigurato la bocca di una donna coperta con del nastro adesivo. L’immagine rappresenta la violenza psicologica esercitata sulle donne attraverso l’impossibilità di esprimersi liberamente e dire la verità. La frase «non rimanere in silenzio» è un invito a parlare senza timore e a liberarsi dai vincoli delle imposizioni maschili.

Gli studenti sono stati coordinati dai professori Gaetano Drago e Alban Met-Hasani e da Antonella Manfrin (Auser Telefono Rosa), Sara Marieni (Telefono Donna) e Costanza Bargellini (Fondazione Somaschi).