Un mare di maglie verdi: un successo la sesta «Rho Night Run» del Lions Host

La città si è tinta di verde nella serata di venerdì quando mille partecipanti, tra cui molti bambini, hanno invaso le strade per la sesta «Rho Night Run».

Sport e solidarietà grazie ai soci del Lions Club Rho Host

La manifestazione, ideata nel 2018 dal presidente del Lions Club Host Rho Marco Franceschetto, permette di raccogliere fondi a sostegno della scuola per cani guida di Limbiate, gestita dai Lions Club. Organizzata dal Lions Club Rho Host in collaborazione con il Comune, la corsa non competitiva ha superato anche quest’anno ogni aspettativa. Più che una gara è stata un’occasione per vivere la città in modo diverso, in cui l’unico traguardo è stato il piacere di esserci, di condividere, di correre e camminare insieme sotto le stelle. Tutti i partecipanti hanno indossato la «maglia verde», simbolo della manifestazione, che ha colorato le vie di Rho, trasformandole in un suggestivo fiume di luce e movimento. Un inno alla cultura, alla creatività e alla capacità tutta italiana di fare comunità.

Più che una semplice corsa, si è confermata una vera e propria festa cittadina

La «Rho Night Run», più che una semplice corsa, si è confermata una vera e propria festa cittadina, capace di unire generazioni diverse in un’esplosione di energia, colori e musica, uno degli appuntamenti più sentiti della città, capace di mescolare sport, spettacolo e convivialità in un unico abbraccio collettivo. Una notte da custodire nella memoria, fatta di passi condivisi e sorrisi sinceri.

Tra i partecipanti anche il sindaco Orlandi e gli assessori Bianchi, Borghetti e Violante

Tra i partecipanti anche il sindaco Andrea Orlandi, e gli assessori Alessandra Borghetti, Paolo Bianchi e NicolaViolante. Le premiazioni si sono svolte nella base operativa dell’iniziativa ubicata nel parcheggio Meda- Garibaldi, coordinata dal presidente del comitato organizzativo Marco Franceschetto. Per la cronaca, il miglior tempo e «vincitore» del percorso di 8 km è stato Roberto Patuzzo con il tempo di 24’53”, secondo Umberto Primi a soli 15 secondi, per la gara corta di 5 km, il miglior tempo è stato di Gioele Tarchini con 16’ e 18”, e per le donne la prima è stata Alessia Privitera, con il tempo di 20’ e 48”. Al termine, a tutti i partecipanti, sono state offerte focaccine, birra e gelato.