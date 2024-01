Un libro sui 140 anni di storia del tiro a segno: «Chiediamo ai cittadini di aiutarci a recuperare materiale»

«Vogliamo fare un libro sulla storia del tiro a segno, aiutateci a raccogliere materiale». Questo l’appello lanciato da Roberto Parodi , consigliere del tiro a segno di Rho che quest’anno, nel mese di settembre, taglierà il traguardo dei 140 anni di storia.

Fu fondato nel 1884 e ancora oggi la sede è in Corso Europa

«Il tiro a segno di Rho fu fondato nel 1884, forte di 108 iscritti. In quell’anno furono oltre ottanta le città che si dotarono di una simile struttura. Oggi esiste ancora sulla stessa area nella quale fu fondato in corso Europa». Parodi insieme a altri consiglieri sta cercando di realizzare il libro, per fare questo però ha bisogno dell’aiuto di tutti.

Chiediamo la collaborazione dei cittadini

«Chiediamo la collaborazione dei cittadini per recuperare memorie, immagini, oggetti e tutto ciò che può ricondurre a questa attività e quello che avveniva attorno - ha aggiunto - Le persone interessate a dare una mano per realizzare l’importante progetto potranno scrivere a parodiroberto47@gmail.com indicando il recapito telefonico. oppure potranno lasciare nella segreteria del Poligono (mercoledì pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica mattina), nome e recapito telefonico».