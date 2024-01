Un laboratorio per minori con disturbi specifici dell'apprendimento

Un laboratorio gratuito per minori con disturbi di apprendimento: è quello organizzato a Bareggio e i cui incontri si terranno a cadenza settimanale da febbraio a giugno.

Un laboratorio a Bareggio: di cosa si tratta

Ha spiegato il primo cittadino Linda Colombo:

"Gli incontri saranno a cadenza settimanale da febbraio a giugno. La partecipazione è gratuita e riservata agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (se avanzeranno posti, potranno iscriversi anche i ragazzi di seconda)".

Finalità e criteri per l'accoglimento delle domande

Il Comune di Bareggio propone un laboratorio rivolto a minori residenti con certificazione DSA, finalizzato a migliorare le strategie di studio,

l'apprendimento delle materie scolastiche attraverso nuove tecnologie (software, tabelle, mappe concettuali) e a favorire la motivazione e l'autostima.

I ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi tenuti da un'équipe educativa. Gli incontri, a cadenza settimanale, al lunedì o martedì dalle 14.30 alle 16.30, si svolgeranno da febbraio a giugno 2024, al Centro Polifunzionale di viale Morandi Bareggio.

Sono ammessi i minori residenti frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado, in possesso di certificazione DSA. Poiché il numero dei posti disponibili è limitato, e solo in caso di posti residui, saranno accolte eventuali domande di ragazzi residenti frequentanti la classe seconda, in possesso di certificazione DSA, in ordine di protocollazione della domanda. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Come presentare la domanda

Le richieste di iscrizione da parte del genitore o tutore esercente la potestà genitoriale, devono essere presentate entro il 31 gennaio 2024 attraverso lo sportello telematico del Comune di Bareggio, al link https://servizi.bareggio.comune.cloud/node/527, con accesso tramite spid del richiedente.