Un invito rivolto a tutti gli sportivi e non solo

La città si prepara a celebrare lo sport in tutte le sue forme: anche quest’anno, il Comune di Abbiategrasso è lieto di presentare lo “Sport Show 2025”, un intero pomeriggio dedicato al movimento, al divertimento e alla scoperta delle eccellenze sportive del territorio.

Area attorno al Castello

L’appuntamento è per sabato 13 settembre 2025, a partire dalle 14, nell’area che circonda il Castello Visconteo. Grandi e piccoli avranno l’opportunità unica di incontrare le associazioni sportive cittadine, mettersi alla prova con diverse discipline e trovare la propria passione.

L’evento, ormai una tradizione consolidata, è stato pensato per un doppio obiettivo: festeggiare l’inizio della nuova stagione dei corsi sportivi e avvicinare quante più persone possibili a uno stile di vita attivo e sano, attraverso prove gratuite e piccole simulazioni. Un’occasione preziosa per cimentarsi in nuove attività in modo completamente gratuito!

Più di 20 associazioni presenti

“L’adesione a questo tipo di manifestazione è andata via via crescendo nel tempo, proprio perché le diverse società hanno misurato sul campo la straordinaria risposta da parte del pubblico”- commenta con orgoglio il presidente della Consulta Sportiva, Claudio Vai – Quest’anno avremo più di 20 associazioni, ciascuna pronta a presentare i propri atleti e a illustrare il programma dei corsi, in un clima di grande divertimento e sana competizione”.

Un invito che va oltre la semplice pratica sportiva, come sottolinea l’assessore allo Sport, Beatrice Poggi:

“Aspettiamo tutti sabato pomeriggio per vivere insieme un momento che si nutre di svago, condivisione e socialità. L’invito è quello di lasciarsi conquistare dalle attività proposte, mettendo alla prova i propri limiti e, soprattutto, divertendosi insieme”. Non mancate a questo grande pomeriggio di festa, sport e comunità!

Gli stand sportivi

Diversi saranno gli stand presenti alla manifestazione, molte della associazioni attive nell’abbiatense: Abbiategrasso Rugby Club Asd , Asd Ala Atletica Leggera Abbiategrasso, Aquamore, Blue World Club Asd, Centro Sportivo Europa Asd, Asd Jissen Dojo Karate, Asd Judo Kodokan Abbiategrasso, Asd Yoshitaka, Asd La Danza, Asd Oratorio San Gaetano, Asd Parco Del Ticino, Asd Pesistica Abbiatense, Progetto Movimento Asd, Pro Volley Asd, Quelli Che Il Bridge…, Asd Qwanqido Quang Trung, Tennis Center Abbiategrasso Asd, Tennis Club Boschetto Asd, U.S. S. Giovanni Bosco A.D., Asd Virtus Abbiatense E Ozzerese, Wami Yoga Asd e Wild Lions.