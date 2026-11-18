Venerdì 20 novembre, alle 20.45, presso il Circolo ARCI Adua di Rho (via Terrazzano 7), si terrà l’incontro pubblico “Le sfide alla costruzione del potere popolare. Rappresentanza o autorganizzazione? Esperienze e contraddizioni tra Italia e Venezuela”, promosso da Potere al Popolo!.
L’appuntamento
L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere direttamente l’esperienza delle Unión Comuneras del Venezuela, realtà impegnate nella costruzione di forme di partecipazione popolare e autogoverno delle comunità, attraverso l’organizzazione dal basso e la gestione collettiva di attività e risorse nei territori.
Saranno presenti Juan Carlos Lenzo Gamez e Carlos Enrique Teran Yepez, rappresentanti delle Unión Comuneras, che racconteranno il percorso delle organizzazioni comunali venezuelane, i risultati raggiunti e le difficoltà incontrate, anche nel rapporto con le istituzioni.
A dialogare con loro sarà Benedetta Terminiello, dell’Ex OPG “Je so’ pazzo” di Napoli, che interverrà in collegamento per portare l’esperienza italiana di organizzazione popolare, mutualismo e partecipazione dal basso.
Al centro del confronto alcune domande di grande attualità: quali spazi esistono oggi per la partecipazione diretta dei cittadini? Quale rapporto può svilupparsi tra autorganizzazione popolare e istituzioni? Quali sono le potenzialità, ma anche i limiti e le contraddizioni, delle esperienze che cercano di costruire forme alternative di potere e democrazia?
L’incontro sarà moderato da Ismaele Boscolo, di Potere al Popolo!, e prevede uno spazio di confronto e dibattito con il pubblico.
L’appuntamento è per venerdì 20 novembre alle 20.45, presso il Circolo ARCI Adua, in via Terrazzano 7 a Rho (MI).