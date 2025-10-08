Un incontro per parlare di sicurezza e legalità

Un momento di confronto dedicato a uno dei temi più sentiti dalle comunità locali: la sicurezza. Venerdì 10 ottobre alle ore 21:15, nella Sala consiliare del Castello di Abbiategrasso, si terrà l’iniziativa “Sicurezza e Legalità”, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dirigenti di Fratelli d’Italia.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Cesare Nai. Interverranno l’Assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, l’onorevole Riccardo De Corato (Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali Camera), l’onorevole Umberto Maerna (X Commissione Attività Produttive Camera), Cristian Garavaglia (Capogruppo FDI Regione Lombardia), Guglielmo Villani (coordinatore provinciale FDI Milano – nella foto) e Franco Lovetti (Capogruppo FDI Comune di Abbiategrasso).

Parteciperanno inoltre Chiara Bonomi (Assessore alla Sicurezza Comune di Abbiategrasso) e la dottoressa Maria Malini (Comandante della Polizia Locale di Abbiategrasso).

«Per Fratelli d’Italia la sicurezza non è soltanto una stella polare, ma un impegno concreto e quotidiano a ogni livello di governo. Ad Abbiategrasso, così come in tutta la provincia di Milano, siamo al fianco della comunità per contrastare le sacche di microcriminalità e garantire un territorio più presidiato, sicuro e vivibile – afferma Guglielmo Villani, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – Grazie al lavoro dei nostri amministratori e dei nostri parlamentari, porteremo proposte e strumenti concreti per rafforzare l’attenzione e il pattugliamento, dimostrando ancora una volta che Fratelli d’Italia non si limita a parlare di sicurezza, ma lavora ogni giorno per tramutarla da aspirazione a realtà.»