Un incontro per parlare del rapporto fra cani e bambini

Bambini e cani possono essere grandi amici e la presenza di un quattrozampe in casa può essere un fattore di aiuto nella crescita, ma la relazione va impostata in modo corretto, da qui la necessità di educare i bambini a interagire correttamente con i cani, rispettandoli e comprendendo il loro linguaggio corporeo.

Per questo la Protezione animali Legnano Odv organizza, con il patrocinio del Comune di Legnano, un incontro sul tema martedì 27 maggio alle 18.30 a Palazzo Leone da Perego.

«Questo è il primo di una serie di incontri che vogliamo sviluppare insieme con la Protezione animali, l’associazione che gestisce i nostri canile e gattile, a partire dai prossimi mesi -spiega Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva con competenza per gli animali. È una necessità che nasce da un fatto: durante il covid molte persone hanno preso con sé dei cani, spesso di grossa taglia, e adesso stiamo assistendo al loro abbandono. Per questo vogliamo, insieme con degli esperti, contribuire a creare consapevolezza sulla responsabilità che comporta avere un animale in casa. In programma abbiamo anche incontri sui gatti e sulle colonie feline».