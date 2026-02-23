L'incontro è aperto a tutti, appassionati e non, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Sabato 28 febbraio 2025, ore 21, palazzo Leone da Perego, Legnano Associarma Legnano e l’associazione culturale Amici del Reparto Sperimentale Volo, a trenta anni dal primo volo del prototipo italiano DA3 dedicheranno una serata all’F-2000 Eurofighter “Typhoon” nell’ambito del ciclo di conferenze Legnano Mette Le Ali 2026.

Un incontro per commemorare i 30 anni dalla nascita dell’Eurofighter

Gli ospiti di questo evento saranno due personaggi assai noti in ambito aeronautico nazionale e internazionale, Fabio Consoli e Matteo Maurizio, che illustreranno, con contributi multimediali; il concetto iniziale dell’Eurofighter; lo sviluppo del “cockpit”, i primi voli del prototipo italiano DA3, gli Official Test Center per la “official preview”, i prototipi DA3 e DA7 e loro caratteristiche; le prime consegne ai reparti e primi voli operativi, il suo impiego nei reparti operativi AM e nel RSV.

Comandante Fabio Consoli – più di 16000 ore di volo, già pilota di F-104 e Sperimentatore della AM, poi pilota civile, attualmente unico pilota al mondo di Caproni Ca.3R per la Jonathan Collection, ha curato lo sviluppo del prototipo italiano DA3 e lo ha portato in volo il 9 Febbraio 1996.

Comandante Matteo Maurizio, anch’egli già pilota operativo su Tornado al 154° Stormo poi Project test pilot su Eurofighter “Typhoon” e MB 339, e Display pilot su Eurofighter Typhoon, MB 339CD, Tornado al RSV. Attualmente è pilota Collaudatore presso Leonardo Aeronautics

Al termine gli ospiti saranno a disposizione per rispondere alle domande del pubblico

L’incontro è aperto a tutti, appassionati e non, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. La struttura è accessibile ai disabili.

Chi organizza l’evento

L’evento avrà luogo Sabato 28 Febbraio 2026 alle ore 21 presso il palazzo Leone da Perego, Via Gilardelli 10, Legnano, nell’ambito del nuovo ciclo di conferenze Legnano Mette Le Ali ’26 organizzato da Associarma Legnano con la collaborazione dell’associazione culturale Amici del Reparto Sperimentale Volo.

Associarma Legnano, costituita nel 1973, riunisce le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Legnano al fine di rappresentarle univocamente presso le autorità cittadine e meglio impiegare le loro sinergie in occasione di iniziative culturali e sociali.

Amici del Reparto Sperimentale di Volo, primo club diventato associazione culturale dal 28 Marzo 2023 e la cui esistenza è riconosciuta dall’AM, è composta da appassionati del RSV e del volo in ogni suo aspetto, da piloti civili e militari, da fotografi per diletto o professione e da chiunque abbia fatto parte del Reparto.