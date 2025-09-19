Gli Alzheimer Cafè di Villa Cortese e Cerro Maggiore Olona organizzano un incontro al Chiostro Solidale per la giornata mondiale dell’Alzheimer, sabato 20 settembre 2025.

Un incontro in occasione della Giornata mondiale per l’Alzheimer

Un appuntamento celebrato in tutto il mondo ogni 21 settembre che vuole sensibilizzare al tema della malattia di Alzheimer e delle demenze.

Dalle ore 9.30 alle 12.30 verrà presentata, in anteprima, la mostra fotografica che illustra l’attività dei due Alzheimer Cafè ormai radicati da anni nel territorio offrendo uno spazio di informazione, scambio, socializzazione e supporto.

Il nuovo ciclo di incontri autunnali

Sarà l’occasione per presentare il nuovo ciclo di incontri autunnali che partirà nel mese di ottobre e vivere insieme un momento conviviale ed accogliente nel giardino della “Comunità il Chiostro Solidale” dei Frati Cappuccini in piazza San Francesco d’ Assisi a Cerro Maggiore (ingresso lato parcheggio).

Sono invitati malati e familiari, volontari, professionisti e tutta la cittadinanza”