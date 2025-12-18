Un incontro dedicato allo sviluppo delle politiche giovanili nell’Alto Milanese

Sabato 13 dicembre, presso la sala civica di Busto Garolfo, si è svolto l’incontro dedicato allo sviluppo delle politiche giovanili nell’Alto Milanese: un’importante occasione di confronto che ha riunito amministratori, tecnici, enti del terzo settore e giovani del territorio per discutere visioni, strumenti e strategie comuni.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali, nel corso dei quali le autorità locali hanno evidenziato l’importanza delle politiche giovanili come leva di innovazione sociale e coesione per l’intera area dell’Alto Milanese.

Successivamente, l’Ufficio di Piano ha presentato il progetto “Good Times – La Lombardia è dei Giovani 2025”, illustrando la visione strategica che guida il percorso, le azioni già avviate e le prospettive future. L’intervento ha delineato il quadro complessivo del lavoro in corso e dell’impatto che GOOD TIMES sta generando nelle comunità locali.

L’incontro è proseguito con l’intervento dell’Osservatorio per le Politiche Sociali della Città Metropolitana di Milano. Il Consigliere delegato Giorgio Mantoan ha presentato un’analisi delle dinamiche della partecipazione giovanile nel territorio metropolitano, mettendo in luce tendenze emergenti, movimenti significativi e possibili direzioni di sviluppo delle politiche giovanili a livello sovralocale.

La ricerca dedicata alla mappatura

Coop Stripes ha poi illustrato gli esiti della ricerca dedicata alla mappatura dei luoghi informali non istituzionali, spazi spontanei di aggregazione che costituiscono veri e propri “contesti capacitanti”: ambienti utili per ascoltare i giovani nei loro luoghi quotidiani, cogliere bisogni emergenti e promuovere benessere e partecipazione.

Un momento centrale dell’incontro è stato la presentazione del Forum Giovani, a cura della Cooperativa Albatros. I ragazzi del Forum, giovani attivi del territorio, hanno raccontato il loro impegno e la volontà di portare la voce delle nuove generazioni all’interno dei processi decisionali locali. Il Forum si configura come uno spazio aperto, inclusivo e partecipato, dove i giovani possono confrontarsi, costruire idee, proporre iniziative e collaborare con istituzioni, associazioni e realtà sociali.

La mattinata si è conclusa con un dibattito aperto, durante il quale istituzioni, operatori, giovani e realtà territoriali hanno potuto condividere riflessioni e proposte in un clima di dialogo costruttivo, con l’obiettivo di costruire nuove alleanze e prospettive condivise per il futuro delle politiche giovanili nell’Alto Milanese.