Un hotel che ospita gratis i gatti dei proprietari che sono in ospedale

Parata di personalità del mondo della politica, c’era il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, di Ozzero Gugliemo Villani e tanti altri, Manuela Gigante in rappresentanza dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla e del mondo dello spettacolo all’inaugurazione, avvenuta domenica 3 dicembre 2023 a Ozzero, nel Milanese, dell'hotel relais per gatti «Casale dolci Cosi», una struttura dotata di tutti i confort per felini (e soprattutto padroni) esigenti che però è anche un rifugio gratuito per gli animali di persone, indicate dai Servizi sociali, che devono affrontare un ricovero in ospedale o un periodo di convalescenza.

Una scelta per aiutare chi ha bisogno

Come dice la sua ideatrice Cosetta Bosi «i gatti più fortunati aiutano i felini in difficoltà». Una struttura che realizza il sogno della sua ideatrice, l’allevatrice di gatti British; che può ospitare fino a 60 soggetti, suddivise in diverse stanze.

«Offriamo ai nostri clienti un servizio unico, che varia a secondo delle esigenze dei padroni dei felini – spiega Cosetta – Io ho sempre avuto una propensione naturale per la solidarietà e la scelta di offrire un servizio gratuito a chi non può permetterselo perché sta vivendo una situazione difficile era un obiettivo che inseguivo da tempo e ora sono riuscita a raggiungerlo».

La struttura offre ai gatti «camere» singole, doppie o suites, acqua microfiltrata, cibo servito in ciotole di carta di mais monouso e anche la presenza di webcam in tutte le stanze in modo che i padroni, anche dalla vacanza possano controllare i loro gatti.

Per famiglie o persone segnalate dai Servizi Sociali

La possibilità di usufruire dei servizi senza costi nasce da un esigenza molto semplice.

«Spesso i proprietari di gatti sono persone anziane sole, che hanno il felino come unico compagno, magari con difficoltà economiche e a volte anche se hanno bisogno di cure mediche rinunciamo perché non possono permettersi un alloggio che accudisca i loro animali – spiega Cosetta – Noi tenteremo di dare una mano a tutte queste persone offrendo ai ‘loro amici animali’ un posto dove stare, mangiare ed essere accuditi» .

«Casale dolci Cosi» riserva tre spazi liberi per questo servizio, ma come ci conferma la sua titolare, nei periodi meno pieni possiamo ampliare l’offerta. Per potere richiedere questo servizio, che si rivolge a soggetti del nostro territorio, è necessario rivolgersi al comune di residenza e ai servizi sociali che segnalano questa situazione alla struttura.