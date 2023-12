Fugge dai Carabinieri e finisce nel canale: arrestato topo d'appartamento

Questa mattina, 5 dicembre, un uomo che stava fuggendo dai carabinieri che lo stavano inseguendo è finito nel canale scolmatore di Abbiategrasso.

Erano le 8 e mezza circa di oggi, martedì 5 dicembre 2023, quando l’uomo per non farsi prendere dai militari è finito nel canale scolmatore che passa per Abbiategrasso. I motivi della sua fuga sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Per fortuna il canale contiene poca acqua, ma il trentenne non voleva saperne di uscire. Solo dopo un’ora è stato tratto in salvo e consegnato alle forze dell’ordine

Sul posto oltre ai carabinieri un'ambulanza e i vigili del fuoco. Estratto dal canale il fuggitivo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Nella rocambolesca fuga l’uomo si sarebbe procurato una frattura ad un arto.