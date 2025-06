Appuntamento domenica 8 giugno a Legnano presso la sede della Croce rossa italiana per vivere l'esperienza di "Un giorno da soccorritore".

"Un giorno da soccorritore" con la Croce Rossa

Con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e la conoscenza riguardo i temi del soccorso e della salute, la Croce Rossa di Legnano aprirà le porte alla cittadinanza per una giornata di formazione, informazione e divertimento.

Domenica 8 giugno – presso la sede di via Ragazzi del 1899 a Legnano, i diversi gruppi di lavoro del Comitato organizzeranno stand tematici aperti alla cittadinanza, offrendo informazioni e dimostrazioni pratiche su temi di grande utilità, tra cui il primo soccorso, la rianimazione cardiopolmonare (RCP), la gestione delle piccole emergenze quotidiane e dei traumi domestici, e molto altro ancora.

Per i più piccoli saranno previste attività ludico-educative, come il trucca-bimbi e laboratori interattivi dedicati alla scoperta dei mezzi di soccorso, che saranno esposti e accessibili al pubblico: i bambini (e non solo) potranno salire a bordo per esplorare da vicino le dotazioni e le attrezzature sanitarie normalmente impiegate durante gli interventi.

Risposte a tutte le domande

Gli stand saranno curati da volontari esperti e istruttori qualificati, disponibili per rispondere alle domande dei visitatori e fornire consigli utili in materia di prevenzione e sicurezza.

Per tutta la famiglia sarà inoltre disponibile un’area ristoro con proposte di street food e zone relax, per trascorrere insieme una giornata all’insegna della formazione, della condivisione e del divertimento.

L’evento si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Per garantire al meglio la partecipazione di ciascuno, è gradita la prenotazione, che potrà essere effettuata al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/un-giorno-da-soccorritore-tickets-1387851694779?aff=oddtdtcreator