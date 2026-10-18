Oggi, domenica 18 ottobre, la Croce rossa italiana sarà in piazza San Magno con uno stand formativo e una dimostrazione collettiva dedicata alla rianimazione cardiopolmonare.

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Le mani possono salvare una vita, se si sa come intervenire. È questo il messaggio che la Croce rossa italiana – Comitato di Legnano porterà in piazza San Magno oggi, domenica 18 ottobre, in occasione del World Restart a Heart 2026, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della rianimazione cardiopolmonare.

Uno stand formativo e un flash mob per imparare a salvare una vita

L’iniziativa punta a coinvolgere direttamente i cittadini, facendo conoscere le manovre salvavita e l’importanza di saperle applicare in caso di emergenza. Per tutta la mattinata, dalle 9.30 alle 12, i volontari saranno presenti con uno stand informativo, dove sarà possibile conoscere, imparare e provare le manovre di rianimazione cardiopolmonare con il supporto dei soccorritori. Il momento collettivo è previsto intorno alle 10.45, quando andrà in scena il flash mob dedicato alla rianimazione: una dimostrazione pensata per richiamare l’attenzione sull’importanza di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco e diffondere la conoscenza delle tecniche che possono fare la differenza.

Un’occasione per avvicinarsi alle tecniche di primo soccorso

L’appuntamento è rivolto a tutta la cittadinanza. Per partecipare alle attività in programma non è necessaria la prenotazione: sarà sufficiente raggiungere piazza San Magno durante la mattinata e avvicinarsi allo stand della Croce rossa legnanese. Un’occasione per avvicinarsi alle tecniche di primo soccorso e scoprire come anche una persona senza competenze sanitarie specifiche, se adeguatamente formata, possa contribuire a salvare una vita.

Nella foto di copertina: il slash mob della Croce rossa di Legnano andato in scena il 15 settembre 2024