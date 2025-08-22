l'allagamento

Il violento temporale di ieri, 21 agosto 2025, ho causato a Turbigo un allagamento delle vie del centro con acqua e grandine creando disagi ai residenti.

Un fiume di acqua e ghiaccio per le strade del centro

Un violento nubifragio ha colpito ieri pomeriggio l'Ovest milanese causando allagamenti e danni in diverse città: tra queste anche Turbigo dove la pioggia battente e la grandine sono state così incessanti da creare dei veri e propri corsi d'acqua per le vie del centro.

Acqua marrone con uno strato superficiale di ghiaccio che ha sorpreso automobilisti e pedoni.