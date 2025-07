Un fine settimana ricco di eventi in città

Spettacoli

La prima fase della stagione estiva si sta concludendo, ultimi eventi prima della pausa: si torna a settembre

La rassegna “Restate in città” riserverà ancora qualche appuntamento questa settimana, poi tornerà dal 5 settembre. Ma nel weekend appena terminato , ad Abbiategrasso si sono susseguiti tanti appuntamenti interessanti.

Teatro e arte in città

Fine settimana ricco di eventi in città nonostante le calde giornate di luglio. Sabato sera nel cortile del Castello lo spettacolo teatrale “Visioni d’acqua” , una rappresentazione che ha visto sul palco del maniero Visconteo gli attori del Teatro dei Navigli, uno show di danza , prosa e nuovo circo: visioni d’acqua, visioni di vita. Un'avventura di resilienza e rinnovamento, dove la magia dell'acqua trasformerà il deserto in un giardino fiorente, risvegliando la terra dal suo sonno eterno insegnandoci preziose lezioni sul nostro pianeta. Un pubblico attento ed entusiasta ha partecipato numero alla rappresentazione.

Sempre al Castello, ma nella sale dei sotterranei, AbbiateArte, giunta alla sua settima edizione , la creatività protagonista in città. Inaugurata venerdì nel tardo pomeriggio la mostra abbiatense organizzata dalla Consulta Giovani in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili che ha visto protagonisti i giovani artisti del territorio. Un'opportunità incredibile per talenti dai 16 ai 30 anni, attivi nell'ambito delle espressioni artistiche nelle sue varie forme, quali fotografia, pittura, poesia, scultura, arti visive e multimedialità, di mostrare la propria creatività.

Solidarietà dei 4F Four F For Friends

Ma non è tutto , c’è stato anche spazio per la solidarietà. Sabato nel tardo pomeriggio alla Cappelletta di via Stignani, la consegna del ricavato del 7° Custom Festival , che si è svolto il 14 e 15 giugno allo stadio Invernizzi di Abbitegrasso, alle associazioni “HEIROS” di Abbiategrasso, ANFFAS di Abbiategrasso e HOSPICE di Abbiategrasso dell’associazione Associazione Onlus 4F Four F For Friends.

Beneficiarie dell'assegno, Anffas-Il Melograno di strada Cassinetta (2.500 euro), l' Associazione Heiros (2.500 euro) e l'Hospice di Abbiategrasso (500 euro).