il fine settimana di festa

“Ieri si è concluso il weekend dedicato alla Festa patronale, che ha visto una grande affluenza alle iniziative e ai momenti di convivialità

Un fine settimana ad Arese dedicato alla "Festa patronale" con tanto divertimento e musica.

Un fine settimana dedicato alla "Festa patronale"

“Ieri si è concluso il weekend dedicato alla Festa patronale, che ha visto una grande affluenza alle iniziative e ai momenti di convivialità, a testimonianza della vitalità dei nostri concittadini, che ne hanno approfittato per stare insieme e rafforzare il senso di comunità. Tante emozioni anche alla cerimonia di consegna delle benemerenze civiche, segno tangibile della riconoscenza che la città mostra a quelle persone e associazioni che si sono distinte per il loro impegno, la loro professionalità, la loro dedizione, rendendo Arese un posto migliore” – ha esordito il primo cittadino Luca Nuvoli.

“La festa ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione e apprezzamento. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione e ai nostri sponsor: Autocenter Arese e Gruppo Casatua. È anche grazie alla fiducia e al sostegno di questi partner che abbiamo potuto dare vita a un’altra Festa patronale all’altezza delle aspettative” – ha proseguito l’Assessora a Cultura ed eventi Denise Scupola.

Appuntamenti con liscio e balli di gruppo

“Il programma estivo prosegue con Arese in Villa nella prestigiosa cornice di Villa La Valera, con Arese in balera che anima le nostre piazze con i tradizionali appuntamenti di liscio e balli di gruppo e con la rassegna cinematografica Arese in cinema, per cui ringraziamo il nostro sponsor Sofam. Per chi non è ancora partito per le vacanze, quindi, l’invito è di partecipare alle nostre iniziative che sono sempre a titolo gratuito, perché crediamo che una comunità che investe e nutre la propria cultura sia una comunità più ricca e viva” – ha concluso il Sindaco.