Un dicembre ricco tra pista di pattinaggio, fabbrica di cioccolato e musica

La Città di Parabiago si prepara a trascorrere le festività natalizie immergendosi in un’atmosfera da fiaba. Ad aprire le porte a un mese di dicembre colmo di iniziative, la tradizionale accensione delle luminarie in piazza Maggiolini domenica 30 novembre 2025 alle 17.

Diverse le realtà “in campo” durante i festeggiamenti natalizi

Un appuntamento atteso da grandi e piccini che vedrà la partecipazione della Parrocchia SS. Gervaso e Protasio, della Pro Loco Parabiago, della Protezione Civile Parabiago e della Scuola di danza JF-DanceArt con l’esibizione degli allievi.

La città diventerà la Mini fabbrica di cioccolato

Il 12, 13 e 14 dicembre arriva, invece, la ‘Mini Fabbrica di Cioccolato “Christmas Circus”, l’evento trasformerà il centro cittadino e il Parco di Villa Corvini in un villaggio incantato, ricco di scenografie, laboratori, spettacoli e sorprese dedicate a famiglie e bambini. Tra lecca-lecca giganti, pareti biscotto e animazione di strada, ogni angolo sarà pensato per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva e gioiosa.

Il commento del sindaco

“Un appuntamento unico per entrare nel vivo delle festività e lasciarsi avvolgere dall’incanto del Natale -racconta il sindaco Raffaele Cucchi– Tre giorni di condivisione, magia e divertimento, creando ricordi preziosi per bambini, famiglie e visitatori di ogni età”.

Ecco la pista di pattinaggio

Dal 7 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Della Vittoria sarà l’occasione per vivere la magia dell’inverno in un clima natalizio. La pista, pensata per tutte le età, offrirà opportunità di svago per i più piccoli, romantici pomeriggi sul ghiaccio per coppie e serate dinamiche per gruppi di amici.

Capodanno tra musica, spettacolo e divertimento

Il 31 dicembre 2025 in arrivo una notte di Capodanno con musica, spettacolo e divertimento per tutta la famiglia. Protagonisti della notte di San Silvestro sarà la Sharyband, gruppo esplosivo e amatissimo per la loro energia travolgente. La band è divenuta sinonimo di sano divertimento, di bagni di folla e di grande energia.

Gli auguri di Natale da parte dell’Amministrazione

L’augurio di un sereno Natale da parte dell’Amministrazione comunale: