Un Dae in memoria di Barlocco, Brugnoni e Colombo

La U.S. Legnanese 1913, storica società ciclistica della città, ha aggiunto un nuovo tassello al proprio impegno per la comunità inaugurando un defibrillatore semiautomatico (DAE) all’esterno della propria sede di via Maurizio Quadrio 22. Un’iniziativa concreta che unisce sport, sicurezza e responsabilità sociale, rafforzando cosi’ il legame tra la realtà sportiva e il territorio.

La cerimonia

L’installazione del dispositivo è dedicata alla memoria di Roberto Brugnoni, Gianfranco Colombo ed Elio Barlocco, tre figure di grande valore per la U.S. Legnanese 1913 che, con la loro passione per il ciclismo e il loro contributo alla vita associativa, hanno lasciato un segno profondo.

“Abbiamo scelto di ricordarli con un gesto utile per tutta la comunità perchè i valori che ci hanno trasmesso – passione, lealtà e spirito di squadra, possano continuare a vivere in un’azione concreta a favore di tutti - ha dichiarato il presidente Luca Roveda - Come U.S. Legnanese 1913 portiamo da sempre il nome di Legnano nel mondo grazie alla Coppa Bernocchi, prestigiosa gara ciclistica internazionale la cui prima edizione risale al 1919; ma non dimentichiamo mai le nostre radici e il nostro ruolo all’interno della comunità locale, promuovendo iniziative di carattere sportivo e formativo. E questo DAE, accessibile a chiunque ne abbia bisogno, rappresenta un piccolo, ma significativo contributo alla sicurezza della città.” Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Le istituzioni presenti

Gli fanno eco il Sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, e l’assessore Guido Bragato, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione insieme a Gianfranco Bononi di Famiglia Legnanese, e a 60milavitedasalvare Altomilanese Onlus, associazione nata per contrastare il micidiale fenomeno della morte cardiaca improvvisa mediante la diffusione della

cultura dell’emergenza e, appunto, della defibrillazione precoce.

“Un DAE puo’ fare la differenza tra la vita e la morte in una situazione di emergenza. La scelta di U.S. Legnanese 1913 di metterlo a disposizione della città è un gesto di grande responsabilità e sensibilità - ha ricordato il sindaco visibilmente emozionato per esser tornato, dopo qualche anno, nella storica officina ciclistica della città, ora sede della società sportiva - Il lavoro che svolge con passione e dedizione Luca (Roveda, ndr) con la propria squadra è straordinario proprio perchè coniuga con successo il prestigio dell’ambito internazionale con l’impegno costante per il locale: attraverso lo sport e le attività associative, la U.S. Legnanese 1913 dimostra ogni giorno come sia possibile costruire relazioni solide e migliorare la qualità della vita nella nostra comunità.”

Con questa iniziativa, la U.S Legnanese 1913 rinnova il proprio impegno verso Legnano, contribuendo in modo significativo a un obiettivo ambizioso e di grande valore: dotare la città di 100 DAE pubblici ubicati in luoghi strategici per garantire un intervento rapido e salvavita. Perchè prevenzione, tempismo e un piccolo grande gesto come quello celebrato sabato pomeriggio, possono fare la differenza; e salvare la vita di una persona.