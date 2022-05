Un cuore per tutte le mamme: l'ultimo capolavoro delle Tricoteuses

Al parco di Villa Annoni

Nuova iniziativa delle magliaie di Cuggiono, che tornano ad abbellire il paese con i loro lavori ai ferri.

Un cuore speciale per la Festa della mamma.

Un cuore firmato dalle magliaie di Cuggiono per dire "Auguri mamma"

E' quello realizzato dal gruppo Les tricoteuses. In occasione della ricorrenza che si festeggerà domenica 8 maggio 2022, le magliaie di Cuggiono hanno realizzato un’installazione che è stata posizionata all’ingresso principale del parco di Villa Annoni. Si tratta di un grande cuore in compensato ricoperto con carta lucida rossa, decorato con rose all’uncinetto in lana e cotone, con al centro la scritta «Auguri Mamma» in tricottino bianco. Alla messa in opera e al posizionamento dell’installazione hanno collaborato i volontari dell’associazione Amici del Parco. Vicino al cuore c’è una cassetta intitolata «Mamma ti voglio dire...» dove piccoli e grandi sono invitati a lasciare un pensiero dedicato alla mamma. Carta e penna si trovano vicino alla cassetta. I messaggi saranno poi postati su Facebook.