Imparare a salvare una vita è il primo passo per fare la differenza: a Legnano sabato 10 maggio 2025 un corso salvavita gratuito dedicato a tutti i cittadini.

Un corso gratuito per imparare a utilizzare il defibrillatore

Organizzato da Consulta Territoriale 3 Oltresempione e SessantamilavitedaSalvare Altomilanese ODV

La cittadinanza è invitata a partecipare al Corso per l’utilizzo del defibrillatore (DAE), un’importante occasione formativa per apprendere le manovre salvavita in situazioni di emergenza. Appuntamento sabato 10 maggio 2025, dalle ore 08:30 alle 13:30 nella Palestra G. Pascoli – Via Colombes n. 16, Legnano.

Durante il corso verranno fornite competenze pratiche sull’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE), uno strumento fondamentale per il primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

L’evento è aperto a tutti i cittadini che desiderano contribuire a costruire una comunità più sicura e pronta a intervenire in caso di emergenza.

Per informazioni e prenotazioni:

WhatsApp/Telefono: Claudio 3273662395