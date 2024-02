Un corso base di informatica per adulti. Questo quanto è stato organizzato dalla Biblioteca comunale «Oriana Fallaci» di Magenta e Fondazione per Leggere in collaborazione con Stmicroelectronics Foundation.

Un corso base di informatica per adulti

L’iniziativa prenderà il via giovedì 29 febbraio per 5 incontri ed è rivolto a chi ha poca o nessuna familiarità con il computer. Le lezioni andranno in scena proprio in biblioteca nelle giornate di giovedì tra le 9 e le 12.30.

Per partecipare occorrerà essere iscritti o iscriversi in Biblioteca e portare una chiavetta usb per il salvataggio dei dati, mentre i computer verranno offerti invece dagli organizzatori.

Aperte le iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni, che sono state aperte nei giorni scorsi, è necessario contattare la biblioteca comunale «Oriana Fallaci» di via Fornaroli 30 recandosi direttamente in struttura negli orari di apertur oppure chiamando il numero di telefono 029700961 o scrivendo una mail all’indirizzo biblioteca@comune.magenta.mi.it. I posti disponibili saranno in tutto 12, quindi è consigliato agli interessati di affrettarsi ad iscriversi.