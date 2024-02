In partenza la riqualificazione di quattro dossi, ecco i cambiamenti di viabilità

Partiranno nella giornata di mercoledì 14 febbraio a Magenta, i lavori di riqualificazione di 4 dossi esistenti in via Cozzi.

In partenza la riqualificazione di quattro dossi

L'annuncio è arrivato direttamente dal vicesindaco Enzo Tenti che ha evidenziato la programmazione dell’intervento sottolineando l'attenzione per ridurre al minimo i disagi della circolazione veicolare.

“Considerato il traffico e tenuto conto in modo particolare del passaggio dello scuolabus, abbiamo previsto che l’intervento sia svolto dopo il passaggio del mezzo al mattino fino al ritorno post scuola - sottolinea il vicesindaco - Ci siamo dati, insieme all’Ufficio Tecnico, un metodo di lavoro che stiamo mettendo in pratica in tutti gli interventi: non basta solo studiarne la realizzazione ma vanno considerati gli aspetti logistici e di programmazione per valutarne l’impatto sulla città. La gestione dell’intervento in Via Cozzi ne è un esempio”

L’intervento nello specifico consiste nella demolizione dei dossi esistenti che sono in materiale autobloccante sconnesso e ammalorato e nella realizzazione di nuovi dossi a corpo unico in asfalto tout-venant con finitura in tappeto di usura; saranno mantenute quindi le caratteristiche esistenti ma con materiale resistente ed ecocompatibile e, in aggiunta, è prevista la posa di luci led di segnalazione. Le aree di cantiere verranno compartimentate mediante la chiusura al traffico veicolare dalle ore 8.40 alle ore 16.30 consentendo il passaggio nelle intersezioni e deviazione dalla via Gramsci.

I cambi di viabilità

Durante le ore di esecuzione dei lavori sarà previsto il divieto di transito ai veicoli in via Cozzi nei tratti in prossimità dell’intersezione con Via 1° Maggio e dell’intersezione con via IV Novembre con esclusione dei residenti di via Cozzi e dei mezzi del trasporto pubblico locale/emergenza. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta sulla via Gramsci al lato nord a partire dal civico 4 al n. 84.

I percorsi viabilistici alternativi si snoderanno sui tragitti: vie Bersaglieri, Matteotti, Crivelli e vie Crivelli, Gramsci, Magna. Per i veicoli che provengono da Strada Pontevecchio sarà obbligata la svolta a sinistra verso la via Bersaglieri d’Italia; per i veicoli che da via Crivelli sono diretti in via Cozzi la deviazione è verso via Gramsci. Anche via Fanti infine sarà interessata da un intervento di smontaggio del dosso artificiale in materiale plastico esistente e di nuova posa di un dosso dello stesso tipo di via Cozzi e luci led di segnalazione.