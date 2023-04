Un cornaredese alla Design Week

Un cornaredese alla settimana del Design di Milano.

Design Week

E’ Mauro Piantoni, della nota famiglia di architetti che tanto hanno lavorato a Cornaredo.

Dagli anni Sessanta, infatti, a Cornaredo la famiglia Piantoni ha associato il suo nome all’edilizia. Prima Giuseppe, poi i figli Gaetano e Francesco, adesso i nipoti Stefano e Mauro portano avanti con successo l’attività di realizzazione, il primo, e di progettazione il secondo, nell’ambito dell’edilizia privata portando avanti la scelta non banale di mantenere la sede delle attività sempre a Cornaredo. E settimana prossima saranno protagonisti alla Design Week, l’appuntamento dedicato all’arte, alla moda e all’architettura che caratterizzerà la città di Milano dal 17 al 23 aprile.

Mauro Piantoni

Grazie all’intraprendenza di Mauro Piantoni e al sostegno dei collaboratori storici Laura Fasano (Interior Designer) e Beatrice Vignati (architetto), l’omonimo studio di architettura, specializzato in soluzioni architettoniche d’avanguardia e di alta qualità, parteciperà per la prima volta alla manifestazione che da sempre vede protagonisti le grandi firme del design mondiale.

In collaborazione con il Politecnico di Milano e Wolf System, azienda leader in Europa per la realizzazione di prefabbricati in legno, Mauro Piantoni insieme ad un team giovane, internazionale e fortemente motivato esporrà un’inedita installazione presso la sede della Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.

Si tratta di un progetto interamente dedicato all’impatto che gli agenti atmosferici hanno sulle finiture esterne in legno, con particolare attenzione ai punti critici delle facciate, come ad esempio, in prossimità di elementi sporgenti come tetti, balconi o finestrature e nelle parti di connessione con il suolo. Da sempre impegnato nel campo della bioedilizia lo Studio Architetto Piantoni ha guidato un lavoro di ricerca e sperimentazione, sulle criticità che un materiale green, resistente e adatto alle costruzioni come il legno può portare con sé, specialmente quando utilizzato all’esterno. La ricerca ha portato a 9 differenti tipologie di finitura applicate a 2 diverse essenze, larice e abete, per studiare come “guidare” il naturale processo di invecchiamento del legno rendendo meno evidenti le differenze cromatiche e riducendo gli interventi di manutenzione.

L’installazione progettata per il Fuorisalone è il risultato di questo percorso di sperimentazione grazie al quale tutti potranno toccare con mano le grandi potenzialità del legno, senza dubbio una delle soluzioni della bioedilizia del futuro.

Cornaredese

Mauro Piantoni ha aperto nel 2012 il proprio studio a Cornaredo, e insieme ai collaboratori, lavora nel campo della bio-edilizia, delle resine per interni e della prefabbricazione di strutture in legno. A partire dal 2017 partecipa ad alcuni gruppi di lavoro presso l’Ordine degli Architetti di Milano, trattanti le tematiche delle periferie, la rigenerazione urbana, la pianificazione territoriale e la formazione dei professionisti iscritti. Dal 2018 assume incarico di Collaboratore alla Docenza per il corso di Progettazione Urbanistica tenuto dal Prof. Arch. Redaelli Vito Mauro presso il polo di Piacenza del Politecnico di Milano. Ad oggi si occupa di Architettura a 360°, ma il filo conduttore della progettazione dello Studio Architetto Mauro Piantoni è la sostenibilità ambientale attraverso la ricerca di materiali e soluzioni innovative.