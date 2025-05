Appuntamento venerdì 16 maggio a Lainate con "Seminare per creare futuro" organizzato da Lainate nel cuore.

Un convegno per celebrare i 30 anni di "Lainate nel cuore"

Appuntamento con il convegno di venerdì 16 maggio 2025 presso la Sala delle Capriate a Lainate alle ore 21 con "SEMINARE PER CREARE FUTURO - La forza del bene comune per crescere insieme". Interverranno durante la serata:

- Dottor Marco Marturano, giornalista, docente universitario ed esperto in comunicazione;

- Dottor Pietro Romanò fondatore Associazione Lainate nel Cuore;

- Ingegnere Andrea Tagliaferro attuale Capogruppo consiliare di Lainate nel Cuore

Moderatrice:

Antonella Lattuada.