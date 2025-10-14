Un concerto di musica classica da il via alla Festa patronale

Venerdì 17 Ottobre 2025 alle ore 21, presso la Chiesa parrocchiale di Vittuone, un Concerto di musica classica per organo e orchestra d’archi darà il via alla Festa Patronale della Madonna del Rosario.

Per la realizzazione dell’evento, organizzato dall’Associazione Culturale L’Avventura di Conoscere, in collaborazione con la Parrocchia e con il contributo del Comune di Vittuone, sono stati invitati l’organista m° Luca Ratti e l’Orchestra d’Archi dell’Associazione ADR musica di Rho, compagnia stabile diretta dal violinista e direttore m° Piercarlo Sacco.

La scelta dei brani in programma consentirà un “dialogo” tra la voce dell’organo e gli strumenti dell’orchestra, in un percorso che si snoda da Handel e Bach, eminenti personalità del periodo barocco, fino al ‘900, con il Concerto per organo, orchestra d’archi e timpani di Poulenc, meraviglioso connubio tra Bach e musica moderna.

L’ ingresso sarà libero e gratuito.

Il programma del concerto

Programma:

Georg Frideric HANDEL

Concerto per organo e orchestra in sol minore Op. 4 n. 1

Larghetto e staccato – Allegro – Adagio – Andante

Suite from Water Music

Minuet – Bourée – Air – Rigaudon

Johann Sebastian BACH

Fantasia e Fuga in sol minore BMW 542

Francis POULENC

Concerto per organo, archi e timpani in sol minore Fp93