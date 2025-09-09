Un Comune più smart e tecnologico

Edilizia e urbanistica sempre più digitali : pratiche online e meno code

Il Comune di Abbiategrasso semplifica l’edilizia: pratiche online e meno code. L’ufficio comunale che si occupa di edilizia e urbanistica diventa ancora più digitale.

Digitalizzazione degli uffici

A darne notizia il sindaco Cesare Nai , l’assessore Valter Bertani (Edilizia e Attività Produttive) e il collega Flavio Lovati (Innovazione), soddisfatti per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Tra ottobre e novembre 2025, mediante un importante progetto di digitalizzazione, presentare e consultare le pratiche edilizie sarà dunque più semplice e veloce per tutti, specialmente per i professionisti del settore come geometri, architetti e ingegneri. Grazie a nuovi sistemi informatici e all’impegno dei dipendenti comunali, l’ufficio tecnico (noto come Sportello Unico per l’Edilizia – SUE) si prepara a offrire un servizio più efficiente e trasparente.

Il cambiamento avverrà in due fasi principali

Dal 1° ottobre 2025, un unico portale per tutte le pratiche: Si passerà da “impresainungiorno” (che resterà attivo per le pratiche produttive) a un nuovo programma online creato appositamente per l’edilizia e l’urbanistica. Questo significa che tutte le richieste (permessi di costruire, pratiche paesaggistiche, piani urbanistici, ecc.) si potranno gestire da un unico punto di accesso digitale dotato di un back office avanzato. L’obiettivo è chiaro: snellire le procedure e ridurre notevolmente i tempi necessari per ottenere permessi e autorizzazioni.

Dal 1° novembre 2025, l’archivio a portata di click: Sarà attivato l’accesso online all’archivio delle pratiche edilizie. Professionisti e cittadini non dovranno più recarsi di persona in Comune per consultare i documenti dei loro immobili. Basterà una richiesta online per ricevere i documenti via e-mail in tempi rapidi, con grande risparmio di tempo, una maggiore completezza e comodità.

“È un passo concreto verso un ufficio tecnico più moderno e vicino alle persone – spiega l’assessore Valter Bertani – Siamo sicuri che questi miglioramenti saranno apprezzati da chiunque collabori ogni giorno con i nostri uffici”. “Si tratta di cambiamenti forse meno eclatanti rispetto ad altre situazioni, ma assolutamente fondamentali per il buon funzionamento della macchina amministrativa, in grado di offrire un servizio migliore ai professionisti e ai cittadini – aggiunge l’assessore Flavio Lovati – l’investimento nella digitalizzazione dei processi è stato uno dei punti sui quali questa amministrazione ha maggiormente investito”.

Uno sguardo al futuro

Il Comune non si ferma. È già in programma per il 2026 il lancio del portale con mappe interattive della città. Questo strumento permetterà a professionisti e imprese di consultare online, in modo semplice e immediato, tutte le informazioni sul territorio: dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e relative norme, alle mappe catastali, dalle foto satellitari alle reti di gas, luce e acqua. Con questo progetto, anche l’Ufficio Tecnico si allinea agli altri servizi comunali già digitalizzati, offrendo finalmente un servizio moderno e al passo con i tempi.