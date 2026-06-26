Un compleanno da record: sono 108

Angela Bariola ha compiuto 108 anni, festeggiando insieme ai suoi familiari, agli ospiti e operatori della RSA Leopardi e a sindaco e parroco

Un traguardo straordinario per le città di Legnano e di Parabiago e per tutta la comunità della RSA Leopardi: Angela Bariola ha compiuto 108 anni, festeggiando insieme ai suoi familiari, agli ospiti della struttura, agli operatori e ai rappresentanti del territorio.

Il compleanno

Giovedì pomeriggio, presso il salone polifunzionale di RSA Leopardi, si è svolta una grande festa dedicata ad Angela Bariola, originaria di Legnano e ospite della struttura dal 2017.

Nonostante l’emergenza elettrica che ha interessato la città di Parabiago nelle stesse ore, il Sindaco Giacomo Sartori ha voluto essere presente personalmente per portare il saluto e gli auguri dell’Amministrazione Comunale alla festeggiata, testimoniando la vicinanza della città a questo momento così significativo.

Il pomeriggio è stato accompagnato dalla musica del gruppo “I Nuovi Girasoli”, che ha animato la festa con canti e momenti di allegria. Accanto a lei erano presenti i familiari, il parroco di Villastanza don Giorgio, e tutto il personale della RSA, che ogni giorno la accompagna con cura e affetto.

Particolarmente emozionante è stato vedere Angela partecipare con entusiasmo ai festeggiamenti, arrivando persino a cantare insieme ai presenti, regalando a tutti un momento di grande tenerezza e vitalità.

Una dichiarazione dal cuore della struttura

«Celebrare i 108 anni della signora Angela è motivo di grande emozione e orgoglio per tutta la nostra comunità. Angela è una persona speciale, amata da Ospiti, operatori e familiari per la sua gentilezza, la sua serenità e la sua capacità di trasmettere sempre una parola buona. Vederla partecipare con entusiasmo alla festa, cantare e condividere questo momento con tutti noi è stato il regalo più bello. Il suo sorriso e la sua straordinaria energia rappresentano un esempio di umanità e di amore per la vita che ci accompagna ogni giorno.» GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Una vita ricca di passioni e affetti

Angela Bariola è una presenza storica di RSA Leopardi. Ancora oggi ama leggere, fare le parole crociate, dipingere con i suoi “pastelli d’autore” e partecipare alle attività della struttura con curiosità e coinvolgimento.

Nata a Legnano da Pietro Bariola e Bianca Passoni, ha vissuto tutta la vita insieme alla sorella maggiore Armida, condividendo con lei affetti, passioni e il forte legame con la famiglia, in particolare con nipoti e bisnipoti.

Una comunità che celebra la longevità attiva

La festa per i 108 anni di Angela ha rappresentato non solo un compleanno speciale, ma anche un momento di riflessione sul valore delle relazioni, della memoria e della longevità attiva. All’interno di RSA Leopardi, struttura del Gruppo La Villa, gli Ospiti sono accompagnati ogni giorno da un’équipe multidisciplinare che promuove benessere, partecipazione e qualità della vita attraverso attività sanitarie, riabilitative, educative e ricreative.

Ad Angela è andato l’abbraccio affettuoso di tutta la comunità di RSA Leopardi, con l’augurio di continuare a regalare ancora a lungo il suo sorriso e la sua straordinaria voglia di vivere.