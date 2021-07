L'esemplare adulto è da questa mattina a Gaggiano, accanto all'Alzaia. Allertata la Polizia locale, potrebbe avere bisogno di aiuto (foto: Varieschi)

Un cigno nero nel Naviglio a Gaggiano

Un esemplare adulto di cigno nero staziona da questa mattina in un tratto del Naviglio in territorio di Gaggiano, accanto all'Alzaia a valle della cascina Venezia. Diversi testimoni lo hanno notato mentre nuota controcorrente nelle acque del canale, per poi lasciarsi trasportare. Un comportamento che potrebbe indicare un qualche problema per il volatile. E' stata anche allertata la Polizia locale della presenza del particolare cigno, che potrebbe intervenire di concerto con gli enti preposti per un suo recupero.