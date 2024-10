Dal 21 ottobre 2024 al 26 ottobre verrà chiusa al transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia la S.P. 162 "Gaggiano-S.Pietro all'Olmo" dal Km 0+525 al Km 4+270.

Chiusura Sp162 rinviato a settimana prossima a causa del maltempo

Annullamento per la precedente ordinanza del 11 ottobre a causa delle avverse condizioni meteo, che non consentirebbero di svolgere i lavori in sicurezza, nei Comuni di Gaggiano, Cusago, Trezzano sul Naviglio, per consentire la sistemazione della banchina stradale.