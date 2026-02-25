Un ciclo di tre incontri pratici e divulgativi, di circa due ore ciascuno, un minicorso progettato per chiunque voglia approfondire cosa sia la Intelligenza Artificiale

Nel prossimo mese di marzo prende il via la nuova annunciata iniziativa della Famiglia Cerrese con la collaborazione del Comune di Cerro Maggiore sull’Intelligenza artificiale.

Un ciclo di incontri per conoscere l’intelligenza artificiale

Un ciclo di tre incontri pratici e divulgativi, di circa due ore ciascuno, un minicorso progettato per chiunque voglia approfondire cosa sia la Intelligenza Artificiale e imparare ad usarla nel quotidiano.

Gli incontri si svolgeranno presso la Galleria Grassi a Cerro Maggiore e, visto il numero dei partecipanti sviluppato in due sessioni, una con inizio alle 16.30 e una alle 20.30 nei giorni di Mercoledì 4 – 11 e 18 Marzo.

“Non serve essere portati per partecipare” assicura il coordinatore e formatore, Dott. Giuseppe Lisi, Divulgatore Scientifico dopo una lunga carriera come Responsabile IT, “con un linguaggio semplice e accessibile ci si propone di rendere la Intelligenza Artificiale comprensibile e utile senza tecnicismi”.

Come iscriversi al corso

Il corso è aperto a tutti, per i soci della Famiglia Cerrese l’adesione al corso è gratuita, per gli altri è sufficiente iscriversi alla Associazione.

Le iscrizioni sono aperte sino la 2 marzo ed è sufficiente compilare il form su www.famigliacerrese.it/contatti oppure inviando una mail a segreteria@famigliacerrese.it Gli interessati debbono affrettarsi.

