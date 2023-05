Un cassone di rifiuti raccolti nel Bosco del Rugareto

Decine di persone hanno partecipato a Rescaldina domenica 6 maggio 2023 alla pulizia dei boschi del Parco del Rugareto.

Si è svolta sabato 6 maggio la pulizia dei boschi del Parco del Rugareto. L’iniziativa di volontariato, organizzata come ogni anno dal Comune di Rescaldina, ha visto coinvolti cittadini e associazioni del territorio per l’intera mattinata, all’interno dei boschi che circondano Rescalda e Rescaldina.

L’attività di raccolta di rifiuti abbandonati all’interno del bosco ha permesso di migliorare la qualità ambientale di una vasta area boscata. Insieme al consigliere delegato all’igiene urbana Daniel Schiesaro, i cittadini hanno passeggiato tra i sentieri del bosco recuperando i vari rifiuti trovati sul percorso, coadiuvati dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dagli operatori ecologici di Aemme Linea Ambiente.

Il risultato è stato un cassone riempito di sacchi pieni della spazzatura raccolta sui sentieri, che evidenzia purtroppo l’ancora scarso senso civico di alcuni cittadini nei confronti del nostro patrimonio naturale.

L’iniziativa rientra tra le attività di sensibilizzazione ambientale della “Strategia Rifiuti Zero”, approvata e perseguita dall’Amministrazione comunale a partire dal 2016, finalizzata ad aumentare la sensibilità ambientale della cittadinanza per realizzare un paese sempre più eco-sostenibile.

“È stata una bellissima mattinata all’insegna della collaborazione. Tanti cittadini si sono radunati per dedicare il proprio tempo a rendere migliori i nostri boschi. Sono contento della partecipazione e dell’entusiasmo percepito. Pur persistendo delle criticità sulle quali istituzioni e forze dell’ordine continuano a lavorare, la realtà dei nostri boschi è ben diversa da quella apparsa recentemente sui giornali. I boschi di Rescalda e Rescaldina appartengono ai cittadini che li vivono quotidianamente con passeggiate, attività culturali e salutari giri in bicicletta. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per proteggere i boschi e per valorizzarne la loro preziosa funzione naturale.”

“Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato all’iniziativa. Colgo l’occasione anche per ringraziare tutti quei cittadini che puliscono i boschi anche in altre occasioni, contribuendo a migliorare il nostro territorio. I boschi rappresentano un patrimonio da preservare e tutelare ed è nostro preciso compito quello di favorire le condizioni affinchè questo obiettivo possa essere raggiunto. Da anni abbiamo piazzato in punti stretegici delle foto-trappole per cogliere sul fatto e sanzionare gli incivili che scaricano abusivamente i rifiuti nei boschi. Continueremo su questa strada per contribuire a creare una maggiore consapevolezza della necessità di proteggere le aree natuali che ci circondano. Invito ancora una volta tutti i cittadini a vivere il nostro Parco del Rugareto e godere della bellezza dei nostri boschi, perchè solo in questo modo potremo tenere lontane le persone che non lo utilizzano nel modo corretto. Viviamo e tuteliamo insieme i nostri boschi.”