Sabato 21 Febbraio 2026, si è svolto l’evento “CARNEVALIAMO” , a partire dalle 14, tra le vie di

Parabiago e con l’entrata trionfale in piazza Maggiolini dei carri carnevaleschi a tema.

Un Carnevale a Parabiago tra mille suoni e maschere

I temi portati per le strade di Parabiago sono stati: Le Olimpiadi Ravello-Cortina, Shrek, i supereroi, One Piece, quest’ultimo capitanato dalla coach Alessia Colli della Scuola di Ballo Passione Danza oltre la sfilata di tutte le maschere e la banda cittadina, non sono mancate le apprezzatissime esibizioni di danze piratesche che hanno attratto tutta la cittadinanza parabiaghese e non solo.

La passione per la danza e l’unione dei volontari che hanno realizzato e allestito con tanta dedizione e buona volontà i CARRI, in particolare, I Pirati de Ravell (One Piece), sono stati il giusto connubio per dimostrare che l’entusiasmo, la musica e anche la danza sono gli ingredienti perfetti per vivere in allegria la tradizione del Carnevale Parabiaghese, che nella zona è ancora un’attrazione importante per adulti, bambini e anziani. Infatti la folla numerosa ha apprezzato la capacità e la volontà, nonostante la fatica a far conciliare i propri impegni lavorativi, famigliari e tempo libero, a tener viva la bellissima tradizione dei carri di Carnevale, che adesso più che mai richiede la partecipazione di giovani e volenterosi di qualsiasi età e di qualsiasi paese, per rendere unici questi momenti conviviali.

La collaborazione di tutti

Il ritrovo dei volontari e degli appassionati di danza, di qualsiasi livello, uniscono arte, passione e allegria e ci fanno sentire parte integrante di una Comunità volta alla socialità e alla crescita dei valori intramontabili: Amicizia, Solidarietà, Condivisione. Un doveroso grazie è rivolto alla Protezione civile e in particolare a tutti i volontari e responsabili dei carri che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.