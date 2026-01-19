Un Campus orientativo per delineare il futuro dei ragazzi

Grande successo di partecipazione anche per la seconda edizione del Campus orientativo dell’istituto Alessandrini di Abbiategrasso. Nella mattinata di sabato ha preso forma questo evento di orientamenti post-diploma. Un’iniziativa replicata dopo l’esordio positivo del 2024, che ha raccolto nei corridoi del liceo un gran numero di studenti, ma anche genitori.

Tante proposte tra cui approfondire

Si può definire il passo successivo al diploma, delineare la propria ambiziose, seguendo i consigli i suggerimenti dei vari rappresentanti di Università , ITS, Scuole di Alta Formazione, Accademie e associazioni, oltre a rappresentanti del settore militare e della difesa e forze dell’ordine. Una proposta unica nel suo genere quella proposta dell’Alessandrini, un esperimento ben riuscito che fa incontrare domanda e offerta. L’iniziativa non è riservata solo agli studenti dell’Istituto Alessandrini, ma ha coinvolto la comunità scolastica locale, che ha un bacino d’utenza ampio, abbiatense, magentino, ma anche parte del pavese con Vigevano e Mortara coinvolti.

Per costruire il futuro

Deus ex machina, la mente dietro questa proposta è la professoressa Alessandra Belloni che ha trasformato un suo obiettivo in realtà per i suoi studenti :

“ Un contenitore di tutte le principali proposte dove attingere direttamente informazioni per il futuro , consigli ed esperienze dai direttamente dai tutor delle università, dai militari delle forze armate, tutte riunite nelle aule dell’Alessandrini – Ci spiega La prof – Un’iniziativa nata per guidare gli studenti verso scelte consapevoli e offrire una panoramica completa sulle opportunità accademiche e professionali. Studenti e visitatori hanno potuto conoscere da vicino l’offerta formativa, le modalità di accesso ai diversi percorsi e gli sbocchi professionali, confrontandosi direttamente con docenti, tutor ed esperti Erano presenti anche i nostri ex studenti, per condividere percorso dopo il diploma: una testimonianza preziosa per chi deve ancora decidere la propria strada. I nostri studenti meritano questa attenzione, perché orientarsi significa iniziare a costruire il proprio futuro. Un grazie sincero va agli espositori, con i quali collaboriamo proficuamente da due anni, e allo staff di studenti, numerosi e volenterosi, oltre a tutto il personale scolastico”.

Un ringraziamento che si estende anche al dirigente scolastico Michele Raffaeli, che ha accolto con favore questa proposta e sostenuto l’iniziativa già dallo scorso anno.

“Il polso della situazione lo abbiamo colto nel 2024. La proposta è stata accolto con favore e anche quest’anno l’affluenza è importante. Un’offerta ampia, oggi sono presenti Università, accademie, tutte le realtà migliore per costruirsi un futuro e noi con questa seconda edizione del Campus diamo la possibilità ai nostri studenti , ma anche a quelli di tutto il territorio di avere un contatto diretto, informarsi, valutare e farsi un’idea concreta, ma soprattutto avere in una mattina una rete di proposte unica e originale, che si snoda in tutti i settori – sottolinea il dirigente scolastico – Il mio plauso va alla professoressa Belloni che con dedizioni organizza questo importante incontro e a tutti i ragazzi che partecipano per la riuscita dell’evento, oltre al personale scolastico”.

L’istruzione, come la cultura, è uno strumento di evoluzione e convivenza.