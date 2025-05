Un cambio di paradigma per la Pubblica Amministrazione

La Riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un momento storico per la pubblica amministrazione italiana. Essa prevede, entro il 2026, l’adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual, trasformando profondamente il modo in cui gli enti pubblici gestiscono e monitorano le proprie finanze. Questo cambiamento non solo introduce maggiore trasparenza e oggettività nei processi decisionali, ma pone le basi per una valutazione più accurata della capacità degli amministratori di generare valore per le comunità locali.

Un convegno formativo per affrontare la sfida

Per preparare i lavoratori della pubblica amministrazione a questa transizione, il gruppo Maggioli ha organizzato un convegno formativo presso l’ex convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso, un luogo storico che ha accolto i numerosi dipendenti comunali provenienti da vari enti del territorio. Durante l’incontro, che si è svolto giovedì 22 maggio 2025, esperti del settore hanno presentato strategie e strumenti per facilitare l’adozione del nuovo sistema contabile.

Il discorso del sindaco Cesare Nai

Ad aprire i lavori, il sindaco Cesare Nai ha rivolto un caloroso benvenuto ai partecipanti, sottolineando l’importanza di iniziative di questo tipo per il futuro della pubblica amministrazione.

“E’ un piacere accogliere tutti gli intervenuti ad un incontro così significativo che andrà ad incidere sulle nostre amministrazioni – ha affermato – Con la riforma della contabilità pubblica che prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per tutte le amministrazioni pubbliche entro i prossimi due anni, noi sindaci saremo giudicati in base alla capacità di creare valore per la nostra comunità. Tutto quello che facciamo deve essere improntato alla massima trasparenza e oggettività nell’ottica di un beneficio rivolto all’intera cittadinanza”.

Nai ha concluso augurandosi che eventi come questo possano diventare una costante, offrendo occasioni di confronto e crescita per chi opera nel settore della pubblica amministrazione. La sua visione riflette l’importanza di collaborare e di condividere buone pratiche per affrontare le sfide poste da un contesto in continua evoluzione.